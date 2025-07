Delio Rossi inaugura la nuova stagione del Foggia 1920: ‘Ricostruiamo da zero, pensiamo da Serie C

MICHELE MININNI - A Trinitapoli prende il via la nuova stagione del Foggia Calcio 1920 con la presentazione di Delio Rossi.Il 24 luglio 2025 segna l’inizio ufficiale della nuova avventura del Foggia Calcio 1920, con la presentazione del nuovo allenatore Delio Rossi. L’evento si è svolto presso lo stadio comunale di Trinitapoli, in via del Mare, gestito dall’Associazione Audace Trinitapoli, presieduta da Francesco Sarcina. Questa giornata rappresenta un momento importante per il club rossonero e per la comunità locale, che si prepara ad affrontare la stagione 2025/2026 nel campionato di Serie C.Alla conferenza stampa hanno partecipato figure di rilievo del club e delle istituzioni locali, tra cui Vincenzo Vito Chionna, amministratore giudiziario del Foggia, il dott. Michele Bitetto, amministratore e legale rappresentante del Foggia 1920, il dott. Nicola Canonico, socio unico della holding CN Holding, il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, e naturalmente l’allenatore Delio Rossi.Rossi si è presentato con un messaggio chiaro e diretto: “Sono qui per dare una mano al Foggia”. Ha raccontato di essere alla sua terza esperienza sulla panchina rossonera, dopo aver sfiorato la promozione in Serie B nella finale playoff persa con il Lecco nel 2023. “Il presidente, dopo quella partita, mi ha chiamato ogni 15 giorni per chiedermi di tornare”, ha spiegato Rossi. “A inizio luglio ci siamo incontrati e ho accettato la sua proposta. Mi ha offerto un contratto triennale, ma io ho deciso di lavorare un anno alla volta, per ricostruire tutto da zero. Non dobbiamo pensare al Foggia di Zeman, alla Serie A o ai fasti del passato. Oggi siamo in Serie C e dobbiamo pensare come una squadra di terza serie”.Il tecnico ha poi illustrato lo stato attuale della rosa: “Oggi partiamo con otto calciatori e qualche giovane, fino al 31 agosto saremo pronti. La situazione non è facile, anche a causa delle vicende degli ultimi mesi, che hanno reso difficile portare i giocatori qui. Confido molto nel lavoro del direttore sportivo e della società”.Rossi ha sottolineato l’importanza di motivare i calciatori e di convincerli che Foggia può ancora essere una piazza importante per fare calcio. “Dobbiamo ritrovare quella verginità calcistica perduta, che è stata danneggiata da chi non ha mai avuto a cuore questi colori”, ha affermato con determinazione. “Il nostro obiettivo principale è la salvezza, e lavoreremo duramente per raggiungerla”. Il patron del Foggia, Nicola Canonico, ha espresso il suo apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e ha ringraziato le autorità e la società che gestisce lo stadio di Trinitapoli: “Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale per la piena disponibilità dell’impianto sportivo. Il calore che abbiamo ricevuto fin dal primo giorno è stato eccezionale, ci sentiamo a casa. Ci aggiorneremo presto per alcune iniziative che realizzeremo insieme”.Concludendo, Delio Rossi ha espresso il suo approccio pragmatico.