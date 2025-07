Aida e Unicredit, trasporto gratuito di persone con disabilità

Un pulmino porterà ogni giorno persone con disabilità verso ospedali, centri medici, palestre e luoghi di cura. Non solo un mezzo di trasporto, ma un veicolo di diritti, inclusione e partecipazione. E’ soltanto l’ultima iniziativa di Aida Odv (Associazione italiana diversamente abili), da oltre due decenni impegnata nell’offrire supporto alle persone più svantaggiate. L’acquisto del pulmino è stato possibile grazie a UniCredit, che ha contribuito all’acquisto del mezzo attraverso il Progetto Carta Etica, un’iniziativa di solidarietà legata all’utilizzo delle carte di credito, cosiddette «etiche», da parte di clienti e dipendenti UniCredit in Italia.

Per ogni acquisto effettuato, UniCredit dona al Fondo Carta Etica il 2 per mille del totale delle spese sostenute con una delle carte di credito «etiche» emesse dalla banca.

Con il Progetto Carta Etica, tutte le disponibilità del fondo vengono destinate a iniziative e progetti di solidarietà portati avanti da enti del terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono di perseguire obiettivi socialmente utili per rispondere ai bisogni delle comunità, valorizzando il territorio e promuovendo l’inclusione di soggetti fragili e vulnerabili.

L’associazione Aida Odv ha potuto pertanto dare nuovo slancio a “Ti trasporTIAMO”, il servizio di trasporto solidale gratuito rivolto a persone con disabilità e famiglie in difficoltà.

«Grazie al contributo di UniCredit – afferma Nazareno Insardà, presidente nazionale di Aida Odv, dirigente in un'organizzazione sindacale – possiamo ora garantire un servizio continuativo e ancora più capillare. Per molte persone questo pulmino significa poter andare a una visita medica, a una terapia salvavita, significa vivere con dignità».

Il progetto, avviato in forma sperimentale nel 2022, ha già permesso ad oltre 380 persone con disabilità e più di 600 famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale di ricevere assistenza e trasporto gratuito per accedere a cure sanitarie essenziali. Con il nuovo mezzo acquistato grazie al contributo di UniCredit, Aida punta a raggiungere nel 2025 oltre 500 persone fragili e almeno 800 famiglie. Il servizio sarà gestito da un’équipe di oltre 30 volontari, attivi ogni giorno sul territorio romano.

L’associazione si adopera per garantire accesso alle risorse, percorsi di formazione qualificati e trasporto adeguato, abbattendo le barriere logistiche ed economiche che ostacolano la quotidianità dei soggetti più fragili.

Il nuovo pulmino – un veicolo a 8 posti attrezzato per il trasporto di persone con disabilità motoria – rappresenta quindi molto più di un acquisto: è un investimento concreto in inclusione, autonomia e cittadinanza attiva.

Con sede operativa a Roma in via di Donna Olimpia, dove ha la base il pulmino, e ramificazione in altre realtà territoriali della Penisola, Aida Odv è da oltre vent’anni un punto di riferimento per centinaia di famiglie che trovano nei suoi progetti una risposta concreta e quotidiana.

L’associazione ringrazia UniCredit per aver creduto nella forza del volontariato e per aver sostenuto un progetto che mette al centro la persona – nella salute, nella vita quotidiana.