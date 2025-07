Air Serbia conferma il volo Bari–Belgrado anche per l’inverno 2025–2026

BARI – Il collegamento diretto traoperato daproseguirà anche nella stagione invernale 2025–2026. Lo annuncia, sottolineando che il volo, attualmente attivo tre volte a settimana durante l’estate, verrà garantito, il, con aeromobilida 72 posti.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Air Serbia per l’estensione dell’attuale operativo anche alla prossima winter,” ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Una scelta strategica che promuove la destagionalizzazione del turismo internazionale verso la Puglia, contribuendo alla crescita del nostro territorio in periodi tradizionalmente meno frequentati.”

Un ruolo importante in questa operazione è stato giocato anche dal Comune di Bari, che ha sostenuto l’iniziativa, riconoscendone il valore non solo per il rafforzamento dei collegamenti dell’aeroporto, ma anche per la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale della città. Bari, infatti, è da secoli meta di pellegrinaggio per i Paesi di tradizione ortodossa, grazie alla presenza della Basilica di San Nicola, e il collegamento con Belgrado risponde concretamente a questa domanda, in crescita soprattutto nei mercati dell’Europa balcanica.

“L’aeroporto della capitale serba – ha aggiunto Vasile – rappresenta uno dei pochi hub, insieme a Istanbul, in grado di offrire voli diretti con la Federazione Russa, favorendo così anche i flussi turistico-religiosi provenienti da quell’area.”

Il mantenimento della rotta rientra nella più ampia strategia di espansione del network internazionale portata avanti in sinergia con la Regione Puglia, che guarda con attenzione ai mercati emergenti dell’Est Europa e dei Balcani.