Al Barletta Piano Festival arriva Youl Sun

BARLETTA - La più importante competizione pianistica negli Stati Uniti, con il Van Cliburn, è il Concorso «Gina Bachauer», che lo scorso anno è stato vinto dal coreano Youl Sun, musicista impostosi per la sua straordinaria tecnica e un’eccezionale musicalità. E ora Youl Sun, che a Salt Lake City ha conquistato non solo la Medaglia d’oro, ma anche il Premio del pubblico e il Premio della giuria studentesca, è ospite del Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, lunedì 21 luglio, alle ore 21.15, nel salone dell’Hotel La Terrazza, dove eseguirà un repertorio tra Settecento e Novecento comprendente musiche di Jean-Philippe Rameau (Gavotte and 6 Doubles for Harpsichord in A minor e Le les trois mains for Harpsichord in A minor), Francis Poulenc (10 Improvisations for Piano, FP 63), Claude Debussy (Suite bergamasque for Piano, L.75, Pour les accords, Etude for Piano, L.136/12, Hommage à Rameau from 3 Images for Piano, Set I, L.110/2 e L’isle joyeuse for Piano, L.106) e, infine, di Charles-Valentin Alkan (Le festin d’Esope, Op. 39/12). Insomma, un programma tutto francese che Youl Sun ha confezionato per rendere omaggio al proprio Paese d’adozione. Dal 2022 sta, infatti, continuando gli studi musicali in Francia. E, dopo essersi laureato alla Schola Cantorum di Parigi nel 2023, è attualmente iscritto all’École Normale de Musique de Paris.

Oltre ad aver vinto numerosi altri concorsi prestigiosi, Youl Sun ha suonato in molte importanti sale da concerto, tra cui la Yamaha Hall a Ginza, in Giappone, la Seoul Arts Center e la Salle Cortot a Parigi. Conosciuto per il suo repertorio variegato, il tocco meticoloso e la tecnica avanzata, Youl Sun è anche riconosciuto per le sue interpretazioni uniche. E con il pianista Bae Jae-seong ha formato l’Harang Duo mostrando una perfetta sinergia interpretativa.

Inizio concerto ore 21.15