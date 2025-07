Alstom Italia: nuove nomine ai vertici delle Direzioni Rolling Stock e Services

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, annuncia nuove nomine ai vertici delle direzioni Rolling Stock e Services in Italia, segnando un’importante evoluzione nell’assetto organizzativo aziendale e confermando il suo impegno per la valorizzazione e la crescita interna dei propri professionisti.Roberto Balbis assume il ruolo di Managing Director Rolling Stock Italy, la divisione specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di veicoli ferroviari destinati ai mercati nazionali e internazionali. In questo ruolo, Balbis guiderà una Product Line composta da oltre 1.500 collaboratori, distribuiti tra gli stabilimenti di Savigliano (CN) e Vado Ligure (SV).Davide Viale è stato nominato Managing Director Services Italy, la divisione responsabile della fornitura di soluzioni personalizzate per la manutenzione, l’ammodernamento e la gestione del ciclo di vita dei veicoli ferroviari e delle infrastrutture. Viale guiderà una Product Line composta da oltre 1.200 professionisti distribuiti in 7 sedi e 40 depositi su tutto il territorio nazionale.“Siamo orgogliosi di annunciare queste nuove nomine che rappresentano un ulteriore passo nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento della nostra organizzazione. - ha dichiarato Michele Viale, Managing Director Alstom Italia. “In un contesto in continua trasformazione, la loro esperienza sarà determinante per guidare l’innovazione, consolidare la leadership di Alstom in Italia e promuovere una crescita sostenibile e orientata al valore.”Roberto Balbis entra in Alstom nel 2009, dopo essersi laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino e aver sviluppato competenze in automazione industriale e consulenza strategica in COMAU e Accenture. In oltre 15 anni in Alstom sviluppa una lunga e solida carriera nel settore ferroviario. Ha iniziato come Project Coordinator per Trenitalia, per poi assumere il ruolo di Project Director in importanti programmi internazionali legati all’alta velocità. Successivamente è diventato Customer Director per Trenitalia e Italo-NTV. Dal 2019 ad oggi ha guidato l’area Industrial & Supply Chain del sito di Savigliano, contribuendo al suo sviluppo come centro di eccellenza a livello globale.Davide Viale, rappresenta un esempio di crescita interna, maturata in oltre 30 anni all’interno del gruppo. Laureato in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino, nel 1996 entra in Fiat Ferroviaria a Savigliano, dove, con l’arrivo di Alstom nel 2000, assume il ruolo di Platform Product & Marketing Manager fino al 2008, quando diventa Technical Director della Piattaforma di treni ad alta velocità Avelia Stream™ (Pendolino). Dal 2011 ha ricoperto poi responsabilità crescenti nella gestione del sito di Savigliano, diventandone nel 2016 Managing Director. Dal 2021 ad oggi è stato Rolling Stock Managing Director per l’Italia, con la responsabilità dei siti di Savigliano e Vado Ligure e passa quindi il testimone di questo Business a Roberto Balbis accettando questa nuova importante sfida in un ambito in forte crescita come quello del Business Services