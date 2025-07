Al Bp Lab il dj Andrea Paiano con il suo set

BARI - Giovedì 24 luglio, negli spazi di BP Lab a Bari, sarà proposto il djset di Andra Paiano, artista dalla forte personalità musicale, che con il suo sound inconfondibile proporrà una selezione raffinata e coinvolgente, capace di unire eleganza e profondità ritmica.In un flow continuo e trascinante, Paiano, dj di lunga esperienza in console, offrirà una performance musicale diverso dal consueto, caratterizzato da una ricercata contaminazione tra generi. La sua selezione sarà un viaggio sonoro nei territori del R&B, della house e degli afrobeats, arricchita da influenze africane, atmosfere jazz e sfumature soft house. La varietà delle sonorità proposte darà vita a un set dinamico e intenso, che saprà mantenere viva l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico per tutta la serata.Originario di Bari, Andrea Paiano si distingue da anni per uno stile musicale eclettico e raffinato. Attivo sia nella scena locale che nazionale, ha costruito una solida reputazione grazie alla sua capacità di creare set curati nei minimi dettagli, adatti ad ogni tipo di contesto. È co-fondatore del progetto musicale Première Duo insieme al chitarrista Nicolò Fanelli, un collettivo che fonde elettronica e sonorità acustiche in performance dall’atmosfera sognante e coinvolgente.La sua proposta musicale, che può spaziare dalla musica italiana al chill out, è spesso impreziosita dalla partecipazione di musicisti dal vivo, come sassofonisti e cantanti, in grado di rendere ogni set unico e memorabile.Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – BariInfo: 3756855335Inizio: 20.30