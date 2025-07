Al Bp Lab il dj set di Alberto Totire e Claudio Petruzzelli

BARI - Venerdì 4 luglio, negli spazi di BP Lab a Bari, si terrà “Friday in Lab – Rock Forever ’60-’90”, evento musicale durante il quale sarà proposto il dj-set di Alberto Totire e Claudio Petruzzelli.

Nella loro esibizione, diventata ormai un appuntamento fisso nella programmazione del laboratorio barese, i due dj proporranno un viaggio sonoro tra le hit più iconiche e conosciute e le perle nascoste del rock’n’roll del periodo che va dagli anni Sessanta ai Novanta del secolo scorso, un trentennio d’oro che ha rivoluzionato la musica mondiale.

Una serata all’insegna di musica rock, hard rock, southern, heavy metal e glam rock che accontenterà tutti gli appassionati del genere, i quali potranno soddisfare i diversi gusti e vivere un momento memorabile con una selezione che regalerà magia ed emozioni, permettendo al pubblico di immergersi in una esperienza musicale che lo riporterà indietro nel tempo, con brani mozzafiato e ritmi travolgenti.

Riconosciuti come grandi esperti di questo genere musicale, Alberto Totire e Claudio Petruzzelli sono due dj baresi che, seppur impegnati durante il giorno in altre attività lavorative (il primo è infatti bancario mentre il secondo è avvocato), in oltre dieci anni di collaborazione e decine di esibizioni in locali, rassegne ed eventi open air, sono riusciti ad esaltare e mettere a frutto la propria passione musicale, riscuotendo un buon successo e tantissimi apprezzamenti.