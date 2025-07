Grottaglie, ad agosto il 1° Festival della Ceramica

L’8 e 9 agosto a Grottaglie il 1° Festival della Ceramica: un evento unico per celebrare l’arte figulina, esposizioni diffuse, musica dal vivo, spettacoli, workshop, idea ed organizzazione dell’Aps Nura. La presidente Santoro: "valorizziamo la bellezza artigianale e le nostre radici". A Grottaglie la ceramica non si guarda soltanto… si vive!





GROTTAGLIE (TA) - L’8 e 9 agosto 2025, nel cuore identitario di Grottaglie, comune ad Est della Provincia di Taranto, prenderà vita la prima edizione del Festival della Ceramica di Grottaglie: un evento unico che celebra l’arte figulina in tutte le sue forme, unendo tradizione millenaria, creatività contemporanea e vivacità estiva. Organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Nura, e realizzato con il patrocinio e il sostegno finanziario del Comune di Grottaglie tramite l’Assessorato alla Cultura e Turismo, il Festival vuole essere una vera e propria festa dedicata a uno dei patrimoni culturali più preziosi della città: la ceramica. Un evento che coinvolge la Pro Loco, le associazioni culturali locali, con il contributo di sponsor privati, per garantire un’esperienza autentica, radicata nel territorio e aperta al futuro. Il tema di questa prima edizione dl Festival è Echi del Passato, atto a riscoprire la memoria dell’artigianato grottagliese.





Grottaglie, conosciuta nel mondo come la "città della ceramica", i prossimi 8 e 9 agosto si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove i vicoli bianchi e le botteghe storiche dell’antico Quartiere spalancheranno le porte al pubblico. Sarà possibile vedere i maestri ceramisti all’opera, ammirare la trasformazione dell’argilla e partecipare a laboratori creativi aperti a tutte le età. Il programma contemplerà anche esposizioni di ceramica artistica contemporanea e tradizionale, installazioni e mostre diffuse, musica dal vivo tra le antiche fornaci, e momenti dedicati alla gastronomia pugliese sotto il cielo stellato.





"La nostra missione con questo Festival - dichiara la presidente dell’Aps Nura, Sandra Santoro - è valorizzare non solo la bellezza della ceramica, ma l’anima stessa del nostro territorio. Vogliamo che Grottaglie diventi sempre più un punto di riferimento per l’artigianato artistico, uno spazio dove tradizione e innovazione si incontrano e si raccontano. La rassegna coinvolgerà artigiani, comunità e visitatori in un’esperienza immersiva e partecipata, per custodire e rinnovare una storia che è patrimonio di tutti".





Il Primo Festival della Ceramica di Grottaglie si propone di promuovere il patrimonio culturale e artigianale della città pugliese, stimolando la partecipazione delle nuove generazioni attraverso laboratori didattici e visite guidate, e di sostenere l’economia locale con un afflusso turistico qualificato nel cuore dell’estate. Si terranno workshop, esposizioni, dimostrazioni dal vivo, spettacoli e momenti enogastronomici. L’Amministrazione Comunale, attraverso le parole del vicesindaco Vincenzo Quaranta, sottolinea che "il Festival della Ceramica rappresenta un’occasione straordinaria per Grottaglie: un ponte tra passato e futuro, arte e comunità. Come Assessorato siamo orgogliosi di sostenere un evento che mette al centro il talento dei nostri artigiani e la forza identitaria della nostra città. Crediamo fortemente che la cultura, quando è condivisa e partecipata, diventi motore di crescita sociale, economica e turistica. Invitiamo tutti a vivere questa esperienza immersiva nel cuore pulsante di Grottaglie".





Nei due giorni di Festival, il Quartiere delle Ceramiche e altre location simboliche della città grottagliese ospiteranno un programma pensato per tutte le età e sensibilità: mostre ispirate al tema "Echi dal Passato", laboratori "hands-on" per avvicinare il pubblico alle tecniche artigianali, workshop per bambini e visite guidate, concerti e performance artistiche nelle sere d’estate, nonché degustazioni di prodotti tipici locali. Un elemento particolare del Festival sarà la realizzazione da parte dei ceramisti di opere ispirate al tema “Echi dal Passato”. Le loro donazioni saranno messe all'asta durante la serata del 9 agosto. Il ricavato sarà devoluto a un’associazione sociale del territorio in un gesto che unisce arte e solidarietà.





Il Festival è un invito a rallentare, a lasciarsi sorprendere dall’incontro con una tradizione viva, fatta di mani, fuoco e argilla. Passeggiare tra le botteghe, ammirare le opere, ascoltare le storie dei maestri ceramisti significa entrare in contatto con l’identità più autentica della città grottagliese. Il Festival della Ceramica è più di una manifestazione: è un’esperienza culturale e sensoriale, un viaggio nel cuore di un’arte millenaria che ancora pulsa viva, nel quartiere dove la ceramica non si guarda soltanto ma la si respira.





Per informazioni, programma dettagliato e iscrizioni ai laboratori, si invita a visitare il sito ufficiale del Festival e i canali social dedicati.