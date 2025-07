Al via a Giovinazzo FUTURE PUBLIC ART (FPA) 2025

Giovinazzo, 21 luglio 2025 – Parte da Giovinazzo la prima edizione di FUTURE PUBLIC ART (FPA) 2025, rassegna metropolitana di arte contemporanea, tecnologica e sostenibile promossa dalla Fondazione Michele Cea ETS con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’evento, pensato per favorire nuovi linguaggi artistici e rigenerare lo spazio urbano, si svolgerà dal 27 luglio al 9 agosto 2025, coinvolgendo la città in un’esperienza immersiva di arte pubblica.

Dal 27 al 31 luglio, sette artisti selezionati – Pietro Giulio Pantaleo, Daniela Pagliaro, Alfredo Briganti, Angela Albergo, Maria De Marzo, Enrica Palazzo e Maria Pia Cafagna – realizzeranno le proprie opere en plein air, dalle ore 19:00 alle 22:00, tra Via Marina, Piazza Costantinopoli e la banchina del porto, trasformate per l’occasione in atelier a cielo aperto.

Le opere, tutte realizzate su supporti fino a 70x100 cm, saranno esposte in una mostra collettiva presso la Cittadella della Cultura dall’1 all’8 agosto, con ingresso gratuito.

Il progetto si concluderà il 9 agosto con la serata di premiazione, durante la quale una giuria di esperti del mondo dell’arte e della cultura assegnerà tre premi in denaro:

🥇 Primo posto: 750 €

🥈 Secondo posto: 500 €

🥉 Terzo posto: 350 €

Completano il programma una serie di attività collaterali, tra cui workshop e incontri tematici su NFT, arte e riciclo, pensati per offrire contenuti innovativi e coinvolgere un ampio pubblico.

Oltre al suo valore culturale, FPA 2025 si propone di generare un impatto positivo sul territorio, favorendo turismo, sostenibilità e identità urbana attraverso l’utilizzo di materiali di recupero e tecnologie a basso impatto ambientale. Il format è pensato per essere replicabile e diventare un appuntamento culturale ricorrente.

📄 Per maggiori informazioni e per consultare il bando completo:

👉 https://www.michelecea.com/future-public-art-fpa-2025