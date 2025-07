Al via il Parco della Grancia: 12 appuntamenti nel cuore della Basilicata

BARI - Prende il via sabato 26 luglio la nuova stagione del Parco della Grancia, il primo parco storico-rurale d’Italia, incastonato tra i suggestivi paesaggi di Brindisi Montagna, uno dei borghi più affascinanti della Basilicata.Saranno 12 gli appuntamenti in programma fino a settembre, pensati per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente che unisce cultura, natura e intrattenimento. Un’occasione unica per famiglie, curiosi e appassionati di storia, per scoprire – o riscoprire – un territorio autentico e ricco di fascino.Durante le giornate di apertura, il Parco proporrà un ricco palinsesto di attività: Dimostrazioni di falconeria con rapaci in volo; Laboratori esperienziali per bambini e adulti; Spettacoli teatrali dedicati al folklore e alle maschere tradizionali lucane; Esposizioni di artigianato locale con ceramiche, sculture e tessuti; Musica popolare dal vivo lungo i sentieri del parco; Passeggiate naturalistiche tra boschi e scorci panoramici mozzafiato; Visite alla fattoria didattica e al laboratorio del miele.A concludere ogni giornata sarà il grande evento serale: “La Storia Bandita”, l’epico Cinespettacolo multimediale che, con oltre 100 figuranti, effetti speciali e una scenografia naturale d’eccezione, racconta le vicende del brigantaggio post-unitario proprio nei luoghi in cui si sono svolte. Un racconto corale che emoziona, coinvolge e rende onore alla storia del Sud.Calendario delle aperture e dello spettacolo “La Storia Bandita”: 26 Luglio (inaugurazione); 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Agosto; 6, 13 Settembre.“Il Parco della Grancia è la dimostrazione che turismo, in Basilicata, vuol dire mare meraviglioso ma anche borghi, verde e panorami mozzafiato – dichiara il sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca –. Il Parco della Grancia vuol dire anche turismo lento, quello che riscopre le radici, la storia e la tradizione. È la valorizzazione di una terra fiera e ricca di storia, che vuole farsi scoprire, ma anche regalare spensieratezza e divertimento”.I biglietti sono già disponibili online su: www.parcograncia.com.Parco della Grancia – Via Grancia Caterina – Brindisi Montagna (Pz)Info: 350 820 8351Apertura: 10.00