Al via la seconda giornata di ''Vivaio'' il festival di Terlizzi

Sabato 19 luglio, seconda giornata di appuntamenti per «Vivaio», il festival di Terlizzi dedicato alla drammaturgia contemporanea e alla nuova generazione teatrale, diretto da Michele Altamura e organizzato da Cooperativa Sociale Zorba e VicoQuartoMazzini col patrocinio del Comune di Terlizzi, il sostegno del Ministero della Cultura e di Siae nell’ambito del programma «Per chi crea» e la media partnership di Rai Radio3.

Si parte alle ore 19, Alle S.e.r.r.e., con la performance partecipativa «Déjà vu | Terlizzi» di Alessandro Businaro, progetto site-specific che propone un viaggio nei sapori del luogo attraverso un banchetto interattivo nel quale il pubblico verrà direttamente coinvolto dagli attori Ilaria Martinelli e Tano Mongelli. Con la produzione di Pallaksch Ets, Businaro ha, infatti, sviluppato un progetto d’indagine sul rapporto tra ritualità collettiva e componente magica del cibo dentro una condizione di alternazione psichica della memoria.

A seguire, alle ore 21.30, l’azienda florovivaistica TricaricoG (in contrada Piscina degli Zingari), si farà teatro per «Ca-ni-ci-ni-ca», spettacolo sull’ossessione per la produttività elaborata in modo tagliente e ironico, tra scrittura scenica, drammaturgia e stand-up, da Greta Tommesani e Federico Cicinelli, coautori di drammaturgia e messa in scena e interpreti di un progetto di ricerca sullo sfruttamento nelle filiere agro-alimentari fomentato dalle dinamiche della grande distribuzione. Prodotto da Cranpi, 369gradi e Romaeuropa Festival, dove ha debuttato nel 2023, il progetto è risultato vincitore di Animali Teatrali Fantastici & Dove Trovarli, Powered by Ref 2022 e Bando Cura 2023.





Il costo del singolo biglietto è di 12 euro (8 per gli under 30). Biglietto intero closing party 5 euro.

Biglietti online: https://www.diyticket.it/festivals/447/vivaio-coltivare-il-teatro-in-citta

Info al numero 340.5088491, alla mail vivaio.terlizzi@gmail.com e sui canali social di Vivaio Terlizzi.