Regione Puglia: una piattaforma sperimentale per le persone con disabilità

BARI - L’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia è pronto a partire con la sperimentazione di una nuova piattaforma informatica attraverso cui le persone con disabilità potranno richiedere abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico in maniera più agevole o, potremmo dire, smart.Le persone con disabilità hanno diritto per legge alla gratuità del servizio di trasporto pubblico ma le modalità di richiesta dei titoli di viaggio è stata finora molto farraginosa e gestita in maniera disorganica, sia dagli uffici regionali che dalle società di trasporto. L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, si era impegnata nei mesi scorsi a provare a fare ordine e ieri sono stati illustrati i primi risultati al Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Antonio Giampietro, e ai rappresentanti di alcune associazioni. Con la collaborazione di Engineering spa e Innovapuglia, è stata predisposta una piattaforma unica regionale, integrata con le banche dati Inps e Inail, in cui la persona disabile dovrà solo caricare le proprie credenziali e altri semplici dati e fare richiesta di titolo di viaggio. La verifica dell’effettivo diritto alla gratuità verrà fatta dal software proprio grazie al dialogo con le banche dati. Verrà poi emesso un codice da presentare alle biglietterie che verrà convertito in abbonamento o biglietto.Durante l’incontro è stata visionata la demo della piattaforma, sono stati ascoltati i rappresentanti di categoria per raccogliere ulteriori osservazioni relative a implementazioni o modifiche da apportare, ed è stato fatto il punto circa l’effettivo coinvolgimento delle società di trasporti.“La piattaforma è innovativa, trasparente, veloce, accessibile e usabile, poiché tiene conto di utenti con diverse disabilità – ha detto l’assessore Ciliento -. Noi siamo pronti a partire con la sperimentazione che coinvolgerà al momento una sola società di trasporto perché è quella che con cui è stato più facile agganciare i sistemi. Nel frattempo continuerà il confronto con le altre società di trasporto, si cercherà di inglobare altre banche dati e si lavorerà sui suggerimenti emersi oggi circa le migliorie alla piattaforma. Il nostro obiettivo è includere tutti e rendere il godimento del diritto alla gratuità nei trasporti quanto più semplice e immediato possibile.”“Sono contento perché la costruzione di una modalità unica di accesso alle gratuità per le persone con disabilità in Puglia è una cosa in cui credo veramente – ha aggiunto il Garante dei disabili, Antonio Giampietro -. Oggi abbiamo compiuto un primo passo, ascoltando le associazioni e recependo le loro osservazioni rispetto alla piattaforma che sta predisponendo la Regione Puglia. Ora ci tocca lavorare su queste osservazioni per sistemare le criticità emerse. Ripeto, sono contento perché sono sicuro che si partirà e riusciremo a fare qualcosa di molto utile alle persone con disabilità.”