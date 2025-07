Alberobello si schiera per la pace: approvata all’unanimità la mozione del Consiglio Comunale

In un contesto internazionale segnato da gravi tensioni e conflitti, ilha approvatonella seduta deluna, condannando con fermezza le violenze e i massacri in atto nellae ribadendo l’impegno della comunità locale per la

Durante il dibattito in aula, il Sindaco Francesco De Carlo ha ricordato il legame storico tra Alberobello e Israele. In particolare ha citato il dono, nel 2002, di un ulivo da parte della città di Gerusalemme, simbolo di amicizia e gratitudine per l’aiuto fornito dalla cittadinanza alberobellese agli ebrei internati tra il 1940 e il 1943 nell’ex campo di concentramento fascista, oggi sede della Fondazione Gigante. Un gesto di memoria e accoglienza che, nel tempo, è stato onorato anche da numerose visite diplomatiche.

Il Sindaco ha inoltre denunciato l’atto vandalico ai danni della targa commemorativa posta davanti all’albero, evidenziando come l’Amministrazione sia intervenuta tempestivamente per il ripristino del monumento e il rilancio del messaggio di rispetto e dialogo.

Nella mozione, il Comune di Alberobello condanna le violenze che stanno devastando Gaza, esprimendo solidarietà alle vittime di ogni parte coinvolta nel conflitto, e chiede la cessazione immediata delle ostilità. “È doveroso — si legge nel testo — unirsi al dolore delle famiglie colpite, in Palestina come in Israele, e di ogni altra guerra nel mondo. I bambini, in particolare, pagano il prezzo più alto, privati di diritti fondamentali come acqua, cibo e cure mediche”.

Il Comune ha inoltre aderito alla candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, un’iniziativa nazionale e regionale lanciata dall’associazione “L’isola che non c’è”, alla quale lo stesso sindaco De Carlo partecipa. L’obiettivo è quello di lanciare un forte messaggio umanitario, chiedendo alla comunità internazionale di riconoscere il valore simbolico e morale della sofferenza innocente.

“Nel cuore di questo conflitto atroce — ha dichiarato il Sindaco — i bambini di Gaza sono simboli di speranza e di resistenza. La loro innocenza e il loro desiderio di pace devono essere ascoltati e sostenuti. La candidatura al Nobel è un gesto di umanità e di impegno per un futuro migliore, dove ogni bambino possa vivere in sicurezza e dignità”.

Con questa mozione, Alberobello rinnova il suo impegno attivo per la pace, la solidarietà e la tutela dei diritti umani, auspicando che si giunga presto a una soluzione giusta e condivisa che ponga fine alle sofferenze e restituisca dignità a tutte le vittime.