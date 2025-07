Alla Svevarena arriva Lucilla con il suo spettacolo live

BICEGLIE - Domenica 20 luglio, alle 20, alla Svevarena di Bisceglie (Bt), contenitore culturale pensato e promosso da Roberto Maggialetti e Lele Sgherza, si terrà lo spettacolo live di Lucilla, beniamina dei più piccoli e reginetta della baby dance ai tempi dei social.Con oltre 896mila iscritti sul suo canale YouTube, 172 video e più di 1 miliardo di visualizzazioni in poco più di 5 anni, Lucilla è la fatina canterina che “viene dal Sole per far divertire tutti i bambini”, e incarna uno dei personaggi oggi più amati e seguiti dal pubblico infantile, nata da un’idea di Alberto Mantovani per la nota etichetta discografica Alman Kids. Nel suo canale YT Lucilla – che nella vita reale è laureata in Scienze dell’educazione - balla, canta e risponde alle numerose e divertenti lettere inviate dai suoi piccoli fan, ma spesso si esibisce anche dal vivo, permettendo così a bambini e genitori di interagire direttamente con lei e i suoi amici. Le sue canzoni sono le più apprezzate tra le daby dance, con musica pensata per i più piccoli per imparare il ritmo, socializzare, attivare il corpo e la mente. Queste, inoltre, hanno anche una finalità educativa perché nella maggior parte dei casi trattano temi stagionali come Hallowen o Natale e temi pedagogici come l’alfabeto, i numeri, i colori, le forme, gli animali e così via, permettendo ai bambini di imparare divertendosi.Quello che sarà proposto alla Svevarena sarà uno show divertente, allegro e interattivo, al contempo ricreativo e ludico-educativo, in cui Lucilla coinvolgerà grandi e piccini con musica travolgente, coreografie e momenti di pura allegria, proponendo le più celebri canzoni per bambini accompagnate da balli e simpatici compagni d’avventura come Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste. Uno spettacolo teatrale con scenografia, giochi di luci e tante sorprese, che permetterà ai piccoli fan di incontrare la loro beniamina.Durante la serata non mancheranno le canzoni più amate, da “L’unicorno” alle classiche “Tutti gli animali (cantan con me)”, “Testa, spalle, gambe e piè” e “Se sei felice e tu lo sai (batti le mani)”, passando per “Cinque uova di Pasqua”, “Quattro vampiri”, “Aeiou”, “Un elefante si dondolava” e “Una lettera vera”. Non mancherà neppure la sigla dei suoi video su YouTube, “Arriva Lucilla”, suo vero e proprio marchio di fabbrica, ma anche grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana come il “Gioca Jouer”.I biglietti per la serata sono acquistabili sul circuito Ticketone.it.Svevarena – Via Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bt)Info: 3355798601Inizio: 20.00