Incendio all’Oasi Lago Salso: ancora attivo un fronte, proseguono le operazioni di spegnimento

MANFREDONIA – Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento nell’Oasi Lago Salso, nel territorio di Manfredonia, dove resta ancora attivo uno dei fronti dell’incendio che ha colpito l’area naturalistica a partire dalla giornata di ieri.Due fronti del rogo sono stati completamente domati, ma l’attenzione resta alta sul terzo, dove continuano le attività di contenimento da parte delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) ha comunicato che i velivoli Canadair 14 e 20, dopo aver concluso le ore di volo assegnate, stanno facendo rientro alle rispettive basi. Per proseguire le operazioni è stato assegnato un nuovo velivolo, il Canadair 16.Nel frattempo, il Sindaco di Manfredonia ha richiesto alla Prefettura un rafforzamento dei presìdi delle forze dell’ordine sul territorio, per garantire un controllo costante e prevenire eventuali nuovi episodi dolosi o colposi.Rientrato l’allarme fumo che, nelle scorse ore, aveva interessato alcune zone periferiche della città. Resta tuttavia chiusa al traffico, per motivi di sicurezza, la Strada Provinciale 141 nel tratto compreso tra Manfredonia e Zapponeta. Il traffico veicolare è deviato verso la zona Frattarolo.L’ASL, interpellata dall’amministrazione comunale, ha rassicurato i cittadini sul piano sanitario: secondo il Dipartimento di Prevenzione, le correnti marine e i monitoraggi in corso escludono rischi per la salute pubblica. La situazione è dunque sotto controllo.Le autorità locali, in costante raccordo con i servizi di emergenza e protezione civile, continueranno a fornire aggiornamenti puntuali sull’evolversi della situazione.