Andria, esplosione nella notte di San Silvestro: arrestati due giovani

ANDRIA - Due persone sono state arrestate dalla squadra mobile della questura di Andria perché ritenute responsabili della potente esplosione avvenuta durante la scorsa notte di San Silvestro nel quartiere San Valentino, ai danni di una palazzina dell’Arca Puglia, l’Agenzia regionale per la casa e l’abitare.Ai domiciliari sono finiti un 22enne e un 29enne, entrambi residenti ad Andria. I due sono accusati, in concorso, di porto in luogo pubblico e detenzione di materiale esplosivo.Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla procura di Trani, fondate su intercettazioni telefoniche e sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, i due avrebbero trasportato e collocato davanti all’ingresso dell’edificio 24 petardi di categoria F4, notoriamente ad alto potenziale. L’innesco simultaneo degli ordigni avrebbe provocato, secondo gli artificieri della polizia, “un effetto devastante”.L’esplosione ha causato gravi danni alla struttura e molta paura tra i residenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi del gesto e accertare eventuali responsabilità ulteriori.