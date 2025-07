"Le due Bari 2025": il programma culturale gratuito dal 19 al 22 luglio

BARI - Da domani, sabato 19, a martedì 22 luglio, la musica sarà protagonista de “Le Due Bari 2025”, il progetto culturale realizzato dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture che animerà l’estate del capoluogo pugliese con eventi e attività pensati per ogni fascia di età e accessibili a tutte e tutti. Tanti i concerti che trasformeranno strade e piazze della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ad affiancare questo viaggio sonoro, una ricca rassegna di spettacoli ospitati nei teatri di quartiere, con performance e interpretazioni che daranno voce ai corpi e spazio alle storie. Non mancheranno i laboratori, tra rinnovi e nuovi arrivi, pensati per intrattenere tutta la famiglia. L’intero programma si svolgerà in maniera capillare nei vari quartieri di Bari, con un focus speciale nelle aree periferiche, luoghi troppo spesso lasciati ai margini del racconto urbano, ma ricchi di potenziale umano e creativo. L’intento è quello di avvicinare ai circuiti culturali un pubblico sempre più ampio, offrendo occasioni d’arte e momenti di socializzazione a pochi passi da casa. Il calendario degli appuntamenti fino a fine luglio è disponibile sulla landing page del sito Le Due Bari ( https://www.leduebari.it/ ) e sui canali social del progetto del progetto ai link Instagram - Le Due Bari “Con Le Due Bari vogliamo ampliare le logiche tradizionali della programmazione culturale, portando arte e musica in ogni angolo della città, soprattutto là dove troppo spesso non arrivano - ricorda Paola Romano, assessora alle Culture -. Il nostro obiettivo è costruire una comunità più coesa, che riconosca nella cultura uno strumento di crescita, partecipazione e benessere. Nei prossimi giorni strade, piazze e teatri si animeranno con diversi concerti come quello di Rokia Traoré al Giardino Princigalli, di Molla a Torre a Mare e dei Birkin Tree nel Chiostro dell’ex Convento Santa Chiara. Senza dimenticare gli spettacoli di danza e teatro e i laboratori gratuiti per bambini e famiglie. Lo facciamo investendo risorse concrete, valorizzando le energie locali e offrendo occasioni accessibili e gratuite a tutte e tutti”.Sabato 19 luglio inizia alle ore 10:30 in via Adriatico, con il concerto del Levante A Cappella Ensemble 2025, nell’ambito del progetto Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).Alle ore 11:30, in strada San Girolamo, si tiene la replica del concerto “We Love to Sing a Cappella” con il gruppo Mezzotono, sempre per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono).Alle ore 19:00, il Teatro Abeliano ospita lo spettacolo di danza “Echoes#1 - Restituzione aperta Formation for Future” della compagnia ResExtensa, che rientra nel progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025 (ResExtensa).Alle ore 20:00, sempre al Teatro Abeliano, è il momento dello spettacolo di stand-up comedy “Happy Days” con Stefano Santomauro, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta).La serata prosegue alle ore 20:30 al Chiostro ex Convento Santa Chiara con il concerto “Song & Music from Ireland” dei Birkin Tree, all’interno del progetto Oltremare (Radicanto).Alle ore 21:00, appuntamento nella Chiesa Spirito Santo di Santo Spirito per il concerto “I solisti e l'Orchestra” con Giovanni Sardo e Antonio Puglia, organizzato nell’ambito del progetto Tra Musica e Parole (Gershwin).Domenica 20 luglio, alle ore 21:00, il Teatro Abeliano ospita il concerto “Fiore di venti - En plein air” del gruppo Fabularasa, inserito nel progetto Confini Labili (Abusuan) e accessibile con servizio LIS.Alla stessa ora, in piazza Mercantile, si rinnova l'appuntamento con la danza grazie alla performance di Kayen Traces, Birds e Wvida, a cura di Col'Jam e Breathing Art Company, parte del progetto Danza che ti passa - II Edizione (Breathing Art Company), con servizio LIS disponibile.Lunedì 21 luglio, alle ore 19:00, presso l’Auditorium dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi, va in scena lo spettacolo “Ridiculusa” della compagnia I nuovi scalzi, con S. M. Italiano, O. Mascolo, I. Picciallo e P. M. Savarese. L’evento rientra nel progetto Le fiabe sono vere - IV Edizione (Madimù) ed è accessibile grazie alla disponibilità di cuffie antirumore.Alle ore 20:00, in Piazza della Torre a Torre a Mare, si esibisce Molla in concerto, con presentazione a cura di Luca Catalano. L’appuntamento fa parte del progetto Nomade (Fanfara).Alle ore 21:00, doppio appuntamento al Giardino Giacomo Princigalli, dove va in scena il concerto di Rokia Traoré, nell’ambito del progetto Confini Labili (Abusuan), e al Giardino degli Aquiloni, con lo spettacolo di danza «Novice, Traces e Wvida» di Kif Dance e Breathing Art Company, parte del progetto Danza che ti passa - II Edizione (Breathing Art Company).Sempre alle ore 21:00, il Teatro Kismet Opera ospita lo spettacolo multidisciplinare “Incrocio”, con danza, teatro e musica, interpretato dal Collettivo Sinespazio con C. De Sandi, F. Formisano, G. Pascucci e A. Bowen. L’appuntamento fa parte del progetto Non soli, ma ben accompagnati - III Edizione 2025 (Camerata Musicale Barese) ed è accessibile con servizio LIS.Martedì 22 luglio, alle ore 19:00, doppio appuntamento in due diversi parchi cittadini: al Parco Rossani va in scena lo spettacolo “Barbonaggio Teatrale” della compagnia Nasca Teatri di Terra, inserito nel progetto All'Imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT); alla stessa ora, nel Giardino Robert Baden-Powell, si tiene il concerto «Strathspeys» con Sarah Jane Summer e Alessandro Sgobbio, all’interno del progetto La Ghironda Festival - Rassegna di arte e cultura popolare dei 5 continenti (La Ghironda).Alle ore 20:30, presso il Teatro Casa di Pulcinella, si svolge lo spettacolo musicale “Ho visto Nina volare - Omaggio a De André” con il Trio Faber guidato da Pantaleo Annese, parte del progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla) e accessibile con servizio LIS.Alle ore 21:00, la città si anima con ben quattro appuntamenti: al Parco Giuseppe Mizzi di Loseto, Lisa Manosperti si esibisce nel concerto “Chiamatemi Mimì”, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin); in Piazza dei Mille a Santo Spirito, si tiene lo spettacolo di danza con “Novice”, “Birds”, “Wvida” e “About Us”, a cura di Kif Dance e Breathing Art Company, per Danza che ti passa - II Edizione (Breathing Art Company); al Teatro Kismet Opera, la compagnia Barletti/Waas presenta lo spettacolo teatrale “L'ultima parola”, parte del progetto Extra - No Ordinary Summer (Al.i.c.e. Onlus); in Piazza Mercantile, torna lo spettacolo “Barbonaggio Teatrale” di Nasca Teatri di Terra, per All'Imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT).Sabato 19 luglio, presso l’Officina Orffiana delle Arti in via Padre Pio, 5, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, si svolgerà il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni, rivolto ai ragazzi della fascia d’età 10-17 anni, dell’In_Armonia-25 (AUDITORIUM Associazione Concertistica). In contemporanea, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nella sede dell’Officina Orffiana delle Arti di viale Japigia, 131/D, si terrà invece il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax, anch’esso rivolto alla fascia 10-17 anni, per il progetto In_Armonia-25 (AUDITORIUM Associazione Concertistica). Alle ore 17:30 è in programma al Teatro Abeliano il laboratorio teatrale Senza Maschere, del progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano) con la partecipazione dell’Associazione Culturale Officina Orffiana delle Arti. Sempre al Teatro Abeliano, si terrà anche il laboratorio di danza Formation for Future, parte del progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - Ed. 2025 (ResExtensa).Domenica 20 luglio, alle ore 17:00, presso il Circolo ACLI “Giorgio La Pira” (c/o Casa dei Padri), si svolgerà il laboratorio Radici, ritmi e comunità, per il progetto Sinfonie di periferia - musica per unire ( I Fiati). Alle ore 17:30, torna al Teatro Abeliano il laboratorio Senza Maschere per il progetto Luna Barese 2025 (Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano Soc. Coop.). Sempre al Teatro Abeliano, avrà luogo il laboratorio Formation for Future per il progetto Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025 (ResExtensa).Lunedì 21 luglio prosegue il doppio appuntamento, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, dell’Officina Orffiana delle Arti: nella sede di via Padre Pio 5, si svolgerà il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni, mentre nella struttura di viale Japigia, 131/D, si terrà il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax , entrambi rivolti alla fascia d’età 10-17 anni, per il progetto IN_ARMONIA‑25 (Auditorium Associazione Concertistica). Alle ore 16:30, presso l’Accademia dello Spettacolo Unika avrà luogo Laboratori di musiche da film, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 17:00, il Circolo ACLI “Giorgio La Pira” (c/o Casa dei Padri), ospita Radici, ritmi e comunità del Circolo ACLI San Paolo La Pira - laboratorio di orecchiette, per il progetto Sinfonie di periferia - musica per unire (I Fiati). Dalle ore 17:00 alle ore 18:30, in piazzetta San Nicola (Carbonara), spazio al laboratorio di Teatro/Danza Tracce leggere di Opera San Nicola ODV, rivolto a bambine e bambini 6-14 anni, per il progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Dalle ore 17:30 alle ore 18:30, presso il Teatro Abeliano, torna il laboratorio di Teatro Senza Maschere dell’Associazione Culturale Officina Orffiana delle Arti, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Dalle ore 17:30 alle ore 19:00, l’Associazione Culturale In S’cena ospita il Laboratorio di teatro per bambini, rivolto a bambini 6-10 anni, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema). Dalle ore 17:30 alle ore 19:30, sul Waterfront San Girolamo arriva Tutto un Prisicio! di Tou.Play ETS, rivolto a bambini e ragazzi 6-18 anni, per il progetto Extra no ordinary summer (AL.I.C.E. Onlus). Alle ore 18:30, presso l’Associazione Welcome to the World, si terrà il laboratorio musicale Le Voyage est liberté’, rivolto a famiglie, per il progetto Confini Labili (Abusuan). Il Centro Diurno L’Altra Casa ospita laboratorio Teatro Questo Grande Mondo Antico di Segesta Mediterranea, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). Si torna all’Officina degli Esordi per il laboratorio musicale Effetti e creatività dell’Associazione Culturale Spine, per il progetto A‑Riva Festival - IV edizione (Bass Culture). Mamme Contatto prosegue il suo laboratorio Le basi del podcasting, per il progetto No Made (Fanfara). Al Teatro Kismet Opera si svolgerà il laboratorio di danza contemporanea Nel corpo della parola, per il progetto All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). L’Associazione Culturale Tettoia Creativa ospita il laboratorio teatrale Clown Smile, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta).Martedì 22 luglio si ricomincia alle ore 9:00 con il doppio appuntamento dell’Officina Orffiana delle Arti: nella sede di via Padre Pio5, si svolgerà il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento alle percussioni, mentre nella struttura di viale Japigia, 131/D, si terrà il Laboratorio strumentale musicale - Avviamento al clarinetto, tromba, sax , entrambi rivolti alla fascia d’età 10-17 anni, per il progetto IN_ARMONIA‑25 (Auditorium Associazione Concertistica). Alle ore 16:30, l’Accademia dello Spettacolo Unika prosegue con i Laboratori di musiche da film, per il progetto Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Alle ore 17:00, nel Parco di Cagno Abbrescia, si svolgerà il laboratorio I diversi ritmi del tango argentino - musicalità e ritmo: ascolto ed interpretazione di brani dell’A.S.D. Apulia Tango, rivolto ad adulti, per il progetto Emozioni in movimento 2025 (SSDT Sport). Sempre alle ore 17:00, il Circolo ACLI “Giorgio La Pira” (c/o Casa dei Padri), ospita Radici, ritmi e comunità del Circolo ACLI San Paolo La Pira - laboratorio di orecchiette, per il progetto Sinfonie di periferia - musica per unire (I Fiati). Dalle ore 17:00 alle ore 18:30, in piazzetta San Nicola (Carbonara), avrà luogo il laboratorio di teatro/danza Tracce leggere di Opera San Nicola ODV, rivolto a bambini 6-14 anni, per il progetto Non soli, ma ben accompagnati - III edizione 2025 (Camerata Musicale Barese). Dalle ore 17:30 alle ore 18:30, presso il Teatro Abeliano torna il laboratorio Senza Maschere dell’Officina Orffiana delle Arti, per il progetto Luna Barese 2025 (Gruppo Abeliano). Dalle ore 17:30 alle ore 19:00, l’Associazione Culturale In S’cena ospita il Laboratorio di teatro per bambini, rivolto ai piccoli dai 6 ai 10 anni, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema). Dalle ore 17:30 alle ore 19:30, sul Waterfront San Girolamo, avrà luogo il laboratorio Tutto un Prisicio! di Tou.Play ETS, rivolto a bambini e ragazzi 6-18 anni, per il progetto Extra no ordinary summer (AL.I.C.E. Onlus). Alle ore 18:30, presso l’Associazione Welcome to the World, si terrà il laboratorio musicale Le Voyage est liberté’ rivolto a famiglie, per il progetto Confini Labili (Abusuan). Il Centro Diurno L’Altra Casa prosegue con il laboratorio Teatro Questo Grande Mondo Antico di Segesta Mediterranea, per il progetto Tra Musica e Parole (Gershwin). L’Associazione Culturale Tettoia Creativa continua a ospitare il suo laboratorio teatrale Clown Smile, per il progetto Barifèst Theater (La Bautta). In Piazza dell’Odegitria, appuntamento con il laboratorio teatrale Bari narrata, a cura di I Custodi della Bellezza per Bari Leggera (Malalingua) Al Teatro Kismet Opera torna il laboratorio di danza contemporanea Nel corpo della parola, per il progetto All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Da Mamme Contatto APS un altro appuntamenti di Le basi del podcasting, per il progetto No Made (Fanfara).“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014-2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali eterritoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.Info: leduebari.it