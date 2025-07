Art Street nel borgo, grande successo a Vico Del Gargano

VICO DEL GARGANO - Una terza edizione spettacolare e che ha coinvolto visitatori di tutte le età e con gusti diametralmente opposti. Art Street nel Borgo ha riconfermato il suo successo e ha portato nella città di San Valentino migliaia di turisti provenienti da tutto lo Stivale e non solo. Un festival itinerante del food e dei giovani artisti di strada che ha fatto vedere spettacoli meravigliosi in ogni angolo del paese ed assaggiare prodotti tipici della tradizione garganica, oramai famosi in tutto il mondo. Musica di ogni genere, visite guidate e laboratori artistici per bambini, trampolieri, farfalle luminose, tarantelle e serenate, pettole e paposce, un grande spazio riservato alle fotografie, ai disegni, allo storytelling, in una due-giorni fortunata e baciata dalla piacevole brezza garganica, un toccasana dopo diverse giornate di caldo intenso. Soddisfatta ed entusiasta l'amministrazione comunale: "Quando una manifestazione giunge alla terza edizione - ha detto la vice sindaca di Vico, Porzia Pinto - significa che i precedenti appuntamenti hanno soddisfatto. Al termine di questo weekend posso dire senza dubbio che miglioriamo anno dopo anno. Questo lo dicono le partecipazioni: i turisti - ha aggiunto Pinto - sono rimasti soddisfatti e sono giunti in massa a Vico e questo non era affatto scontato, visto che siamo in piena estate e anche nei comuni limitrofi c'è tanto da fare e da vedere. Siamo soddisfatti e speriamo in meglio nelle prossime edizioni".Art Street nel Borgo è un progetto è ideato e promosso dal Comune di Vico del Gargano con il contributo della 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝘂𝗴𝗹𝗶𝗮 – 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗦𝘃𝗶𝗹𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼 per l'avviso “𝐼𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖, 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎 - 𝐴𝑛𝑛𝑜 2025"