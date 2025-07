Al via ''Ritratti Festival 2025'' diretto da Antonia Valente

MONOPOLI - Si entra nel vivo con gli appuntamenti del Ritratti Festival 2025 “Secret Codes - Elogio della follia” diretto da Antonia Valente. A Monopoli sono tre i concerti (21, 24, 26 luglio) che nei prossimi dieci giorni porteranno per mano il pubblico a esplorare codici segreti e misteri dell’arte. I primi due appuntamenti si terranno nell’incantevole scenario naturale di Lama Sottile – Camping Santo Stefano, a due passi dal mare, alle 21.

Ad aprire il calendario della XXI edizione di Ritratti Festival il 21 luglio saranno la voce magnetica Cristina Donà ed il talento polistrumentista di Saverio Lanza con Spiriti Guida, uno spettacolo che traccia un filo tra il repertorio originale di Donà e Lanza e gli artisti che hanno nutrito e ispirato il loro cammino, come spiriti guida: da Battisti ai Bee Gees, da Monteverdi ai Beatles, Sinead O’Connor, Battiato, Suzanne Vega, Bjork, Bowie e altri. Mondi diversissimi che, intrecciati alle canzoni di Cristina Donà e Saverio Lanza, danno vita ad uno spettacolo vitale, curioso, e allo stesso tempo poetico e profondo. (Biglietti su www.ritrattifestival.it e nel circuito vivaticket - infoline +39 3802184508).

Sempre a Lama Sottile – Camping Santo Stefano il 24 luglio il genio creativo, tra parola e musica, prenderà vita attraverso un omaggio all’opera visionaria di Astor Piazzolla con lo spettacolo El Duende - Maria de Buenos Aires e altre storie di Tango. Sul palco il formidabile bandoneonista e compositore argentino Marcelo Nisinman, discepolo diretto di Piazzolla, darà voce al tango moderno con tutta l’intensità e la forza espressiva oscura e irrazionale che anima ogni vero atto d’arte, quello che la lingua spagnola chiama Duende. Con lui Anne-Lise Binard cantante e polistrumentista, voce magnetica di Maria de Buenos Aires, musa e simbolo del tango più profondo. Con loro anche l’attrice Crescenza Guarnieri, nel ruolo di narratrice d’eccezione. In programma una versione dell’opera- tango Maria de Buenos Aires di Piazzolla su libretto di Horacio Ferrer (1968), insieme a composizioni originali dello stesso Nisinman (Cuatro Estaciones porteñas). Sul palco insieme a questo straordinario trio di performer, per la prima volta durante questa edizione del festival, ci sarà anche il Ritratti Festival Ensemble con un gruppo strumentale formato da flauto, quintetto d’archi, percussioni, chitarra e pianoforte: Leonardo Grittani (Flauto), Pablo Montagne (Chitarra), Sara Dionisia Zeneli e Lorenzo Rovati (Violino), Davide Montagne (viola), Giovanni Crivelli (violoncello), Dunja Popovic (contrabbasso), Davide Caputo (percussioni) e Antonia Valente (pianoforte). (Biglietti su www.ritrattifestival.it e nel circuito vivaticket - infoline +39 3802184508).

Il terzo appuntamento con l’estate musicale di Ritratti Festival, La Habana Classica - L’utopia della musica, è previsto il 26 luglio nel Chiostro di Palazzo San Martino che si trasforma in crocevia di rotte musicali straordinarie: per la prima volta, l’estro visionario e sensibile di Ritratti Festival incontra quello di una delegazione del Festival Habana Clásica, in un gemellaggio esplosivo con uno degli eventi musicali più importanti di Cuba, nato con l’intento di promuovere i giovani talenti e le espressioni artistiche native dell’isola con l’eredità musicale europea e la vitalità della cultura caraibica. Qui, sempre con inizio alle ore 21, i pianisti Marcos Madrigal, direttore artistico di Habana Clásica e Alessandro Stella dialogheranno con i solisti di Ritratti 2025 in un repertorio che spazia da J. S. Bach (Doppio concerto in do minore BWV 1060) a S. Rachmaninov (Valse & Romance a 6 mani), D. Milhaud (Le boeuf sur le toit op.58) per arrivare alle danze sinfoniche da West Side Story di L. Bernstein, nella versione per due pianoforti di J.Musto. (Biglietti su www.ritrattifestival.it e nel circuito vivaticket - infoline +39 3802184508).

Ma Ritratti Festival è anche tanto altro. Da non dimenticare, infatti, tutti gli appuntamenti satellite inseriti nel cartellone generale del Festival. La settimana, infatti, si aprirà il 16 luglio con Ritratti Kids, laboratorio per l’infanzia TWICE UPON A TIME… Teatro senza parole (ore 16.30, Biblioteca Rendella - sala Prospero) che prosegue con il secondo appuntamento mercoledì 23 luglio. Sempre il 23 luglio, in programma anche il secondo appuntamento di “Ritratti talk” su “Sogni e miti” con Francesco Paolo De Ceglia e Lorenzo Leporiere (Uniba) alle ore 19 a Palazzo Mulini e alle ore 21 nella Chiesa di S. Angelo il concerto in mostra Sorella acqua con il Meridies Cello Ensemble e la voce narrante di Erminio Truncellito.

Il 25 luglio iniziano le Colazioni con Maestro, «Breakfast with Bach» - un nuovo formato del festival, per iniziare la giornata in compagnia dei Solisti del Festival (ore 9.00 al Bistrot N24) e gli appuntamenti con Ritratti sui tetti - “Find me” ovvero secret dates su terrazze con vista del centro storico, da scovare come in una caccia al tesoro (25 luglio “Find Bineta”; 27 luglio “Find Sara, meeting point alle 19.00 all’infopoint-turistico di Piazza Garibaldi).

Per la sezione “Ritratti talk” invece, il 28 luglio alle 19 a Palazzo Mulini è in programma l’appuntamento “Fellini e Rota” con Nicola Scardicchio intervistato da Livio Costarella.

Immancabili, infine, gli appuntamenti con i “Ritratti à la carte” sul sempre atteso e imprevedibile Furgoncino allestito come palco itinerante.

Ritratti Festival 2025 è realizzato sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, con il sostegno di MiC, Regione Puglia - Assessorato Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale, Pact e Piiil Cultura, Città di Monopoli - Assessorato alla Cultura, e si avvale della collaborazione attiva di una rete di partner importanti: Accademia di Belle Arti di Bari, Conservatorio di Musica “Nino Rota”, Teatro Radar/Teatri di Bari, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore, Acquedotto Pugliese, La Tornanza, Imago cooperativa sociale, Puglia Tourist Information. Partner tecnici del festival: Maurizio Meo Soluzioni espositive, Cantine TorreVento, Nuova Neon, Galleria 10b Photography, Farina pianoforti, Arti & Profumi Polignano.

Il Festival è, inoltre, reso possibile grazie al programma di defiscalizzazione a sostegno del nuovo mecenatismo, l'Art bonus, per il quale si ringrazia Hello Group, Puglia Real Estate Management, Puglimpianti Servizi Fasano, Fratelli Gentile, Farmacia San Francesco da Paola Monopoli, Bcc Alberobello Sammichele e Monopoli, Dimola srl.

Ritratti Festival 2025 gode della media partnership nazionale di Rai Radio3 Classica e quella regionale di Radio Puglia.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo su:

www.ritrattifestival.it

info@ritrattifestival.it

Biglietti su www.ritrattifestival.it e nel circuito vivaticket - infoline +39 3802184508