Artigianato e turismo, binomio vincente per la Puglia: focus in Fiera del Levante

BARI – Con, lasi conferma tra le mete più attrattive d’Italia, trainando una crescita che va ben oltre il settore ricettivo. A beneficiarne è anche l’artigianato locale, elemento chiave nell’evoluzione dell’offerta turistica regionale, oggi sempre più

Un tema che sarà al centro dell’incontro promosso da Confartigianato Imprese Puglia dal titolo “Il ruolo dell’artigianato nella filiera turistica e ricettiva: autenticità e sostenibilità per il futuro del turismo pugliese”, in programma martedì 15 luglio alle 15:30 alla Fiera del Levante di Bari, presso il padiglione permanente di Confartigianato.

Durante l’evento sarà presentato ufficialmente il “Cluster Turismo” di Confartigianato Puglia, una rete pensata per valorizzare il ruolo delle imprese artigiane nei percorsi di sviluppo turistico del territorio, mettendo al centro il “genius loci”, la creatività e il saper fare tipico delle comunità locali.

A impreziosire il programma, la proiezione del video promozionale “È Fatto in Puglia”, realizzato dal CATA Confartigianato Puglia. Un racconto visivo che celebra la bellezza dei luoghi e l’autenticità delle mani artigiane pugliesi, pensato per accompagnare la promozione turistica su scala nazionale e internazionale. Il filmato sarà commentato da Corrado Azzollini, Presidente di Confartigianato Cinema e Audiovisivo.

“Questo video è una dichiarazione d’amore per la Puglia e i suoi artigiani – ha dichiarato Azzollini –. Attraverso le immagini raccontiamo l’anima del nostro territorio, che si esprime nel valore del lavoro artigiano, parte integrante di un’offerta turistica unica e irripetibile”.

Secondo i dati presentati alla BIT 2025 di Milano, la spesa dei turisti stranieri in Puglia è cresciuta dell’11,9% nel 2024, superando la media nazionale del 7%. Un trend che vede la regione tra le prime del Sud Italia per capacità attrattiva e incidenza del turismo sul PIL, con un significativo 40% degli arrivi provenienti dall’estero.

“Il turismo è una leva strategica per l’economia regionale, e le imprese artigiane ne sono protagoniste fondamentali – ha commentato Francesco Sgherza, Presidente di Confartigianato Puglia –. Dal food alla moda, dal design al restauro, l’artigianato pugliese rappresenta un valore identitario in grado di fare la differenza nell’esperienza del viaggiatore”.

Il saluto istituzionale sarà affidato allo stesso Sgherza e all’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane. Seguirà la relazione principale di Roberta Corbò, responsabile nazionale per Turismo, Patrimoni Territoriali e Comunità Locali di Confartigianato, che illustrerà esempi virtuosi e strategie per rafforzare il legame tra artigianato e turismo a livello locale.

Con la crescita del “silver tourism” (turismo over 65), previsto in aumento del 23,2% nei prossimi vent’anni, la Puglia punta a un modello turistico destagionalizzato e di qualità, dove le imprese artigiane si configurano sempre più come presidi culturali e produttivi del territorio.