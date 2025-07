Erreà x SSC Bari 2025/2026: passato e futuro nelle maglie home e away

BARI - Le nuove maglie home e away del SSC Bari per la stagione 2025/26, firmate Erreà, sono un viaggio nel tempo, un omaggio autentico alle radici del club reinterpretato con carattere e stile contemporaneo. Due divise, un’unica identità che parla al cuore della tifoseria biancorossa, celebrando epoche leggendarie e lo spirito della squadra.La maglia home cattura con eleganza l’energia della Bari del “triplete” targato Bruno Bolchi negli anni Ottanta. Il bianco puro, arricchito da un delicato effetto gessato tono su tono, conferisce al tessuto profondità e raffinatezza. Il colletto alla coreana, semplice e pulito, unisce il fascino rétro a un design moderno e minimalista. L’inserto laterale con la texture “cresta galletta”, emblema storico del club, si ripresenta in piccoli dettagli sul collo, sulle maniche e nella lunetta interna, creando un equilibrio perfetto tra passato e futuro.La seconda maglia rievoca con forza una delle divise più iconiche degli anni ’90, indossata da campioni come Protti e Tovaglieri. Un rosso intenso, vibrante, valorizzato da dettagli bianchi e da un colletto a camicia dal carattere classico. La grafica rombale tono su tono che decora la parte superiore, davanti e dietro, dona dinamismo e profondità, esaltando la personalità di una maglia che fonde heritage e contemporaneità con naturalezza.Tecnologia e sostenibilità sono il cuore di entrambe le divise. La maglia home è realizzata in tessuto Mundial, apprezzato per la sua morbidezza e la doppia foratura che assicura traspirazione e comfort anche nelle condizioni più intense. La seconda maglia sfrutta il tessuto Future, un concentrato di innovazione sostenibile targata Erreà: performance elevate e responsabilità ambientale si incontrano con l’obiettivo di ridurre del 30% l’impronta di carbonio per ogni unità prodotta e aumentare del 20% l’utilizzo di materiali eco-friendly entro il 2030.