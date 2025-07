Astràgali Teatro a Caneva per un importante progetto sociale popolare

La compagnia è impegnata in un laboratorio formativo dedicato al valore della memoria





Dal 12 al 20 luglio 2025 Astràgali Teatro è coinvolta, per il quarto anno consecutivo, in una Residenza di teatro sociale con le cittadine e i cittadini, dedicata ai luoghi e alla loro memoria, che si svolge a Caneva (PN) e che rientra nel progetto "Contrade in Scena" della Scuola Sperimentale dell'Attore, sostenuto dal Comune di Caneva, dalla Regione FVG e dal Ministero della Cultura.





Una sorta di cantiere formativo diretto da Fabio Tolledi, direttore artistico della stessa compagnia, con la partecipazione delle attrici Roberta Quarta, Simonetta Rotundo e dell'attore Matteo Mele di Astràgali Teatro e aperto a tutti i cittadini di ogni età. Durante le attività i partecipanti lavorano insieme per la creazione di uno spazio e di un tempo della narrazione della comunità, facendosi ispirare dallo straordinario patrimonio materiale e immateriale del Sito di Palù di Livenza, iscritto dal 2011 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Tramite la condivisione di racconti, poesie, musiche si mira a far emergere le storie individuali e collettive del territorio. I miti, le leggende, i canti e i sapori locali sono al centro della Residenza, affinché la memoria viva di una comunità possa incontrare la bellezza e il segreto di zone immerse nella natura incontaminata.





La Residenza termina, infine, con una performance teatrale site-specific dal titolo "Il Filò del Palù - Vendemmia 2025", con la regia di Fabio Tolledi, unica e coniugata con le caratteristiche del luogo, e che va in scena domenica 20 luglio alle ore 20 presso lo straordinario Sito di Palù di Livenza. I partecipanti possono così mostrare al pubblico quanto appreso e condiviso nella residenza di comunità.





La compagnia Astragali Teatro sperimenta da molti anni questa formula teatrale in tutto il mondo, attraverso progetti di cooperazione culturale, agendo nello spazio tra il patrimonio culturale, immateriale e la memoria e la sua elaborazione da parte della comunità.