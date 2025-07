ATP 250 Gstaad: Francesco Passaro avanza al secondo turno, Cerundolo e Goffin ok

- Buon esordio peral torneo, in Svizzera. Sulla terra rossa elvetica, l’azzurro ha superato con autorità il francese, imponendosi incon il punteggio di, e conquistando così l’accesso al

Nel primo parziale, Passaro ha mostrato grande solidità al servizio e colpi profondi e precisi, dominando un Rinderknech poco incisivo. Più combattuto il secondo set, giocato sul filo dell’equilibrio fino al 5-5: qui l’italiano ha alzato il ritmo, sfruttando il rovescio e l’efficacia del suo gioco da fondo campo per piazzare il break decisivo e chiudere il match.

Negli altri incontri di giornata, successo in tre set per l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie del torneo, che ha avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Cerundolo ha dovuto faticare per trovare continuità, ma ha saputo reagire nel terzo set con maggiore lucidità nei momenti chiave.

Vittoria anche per il belga David Goffin, che ha sconfitto lo spagnolo Martin Landaluce per 7-6 6-3, mentre lo svizzero Jerome Kym, spinto dal pubblico di casa, ha lottato fino all’ultimo punto per avere la meglio sul francese Calvin Hemery, imponendosi 7-5 4-6 7-5.

Derby argentino tra Francisco Comesana e Marco Trungelliti, con il primo che si è imposto in due set per 6-3 6-4, mentre nel duello tutto spagnolo tra Roberto Carballes Baena e Carlos Taberner ha prevalso il più esperto Carballes Baena in rimonta: 1-6 6-2 7-6, al termine di un match intenso e ricco di capovolgimenti.

Il torneo continua con altri match interessanti e la possibilità di nuove sorprese su una terra battuta che, a Gstaad, come sempre, esalta talento e tenacia.