SSC Bari: da oggi al 29 luglio in ritiro a Roccaraso

L'entusiasmo manifestato dai circa 500 tifosi presenti due giorni fa all'esterno del San Nicola nei confronti dei nuovi acquisti, e il calore espresso dagli stessi a Fabio Caserta, testimoniano la curiosità e l'interesse per la fisionomia che il tecnico calabrese darà al Bari nel corso della stagione sportiva 2025-2026. Essa inizierà il 17 agosto in casa Milan per i trentaduesimi di Coppa Italia, e proseguirà nella parte finale della prossima settimana con la prima giornata del campionato di Serie B.

Dopo la presentazione delle nuove maglie, risalente al pomeriggio di lunedì 14 luglio, e alla quale è seguito il primo allenamento presso l'Antistadio, da oggi il Bari è in ritiro a Roccaraso, dove rimarrà fino a martedì 29 luglio. Saranno quattordici giorni di fondamentale importanza per la costruzione e l'evoluzione del Bari targato Caserta.