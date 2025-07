Regionali 2025, vertice tra PD, M5S e AVS: verso il Patto per la Puglia 2030

BARI - Questa mattina si è svolto un importante incontro tra i rappresentanti regionali del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, con l’obiettivo di avviare un confronto programmatico in vista delle elezioni regionali 2025.All’incontro hanno partecipato i segretari e coordinatori pugliesi dei tre partiti, che hanno discusso delle rispettive linee politiche e dei progetti per la regione. Il dialogo, giudicato proficuo, proseguirà nei prossimi giorni per arrivare a una sintesi condivisa tra le tre piattaforme politiche. L’obiettivo è costruire un “Patto per la Puglia 2030”, coinvolgendo anche forze civiche, movimenti e altri partiti che si riconoscono nel campo progressista.Il confronto si è concentrato su temi centrali per il futuro della regione, quali lo sviluppo economico, il lavoro, la tutela dell’ambiente e la salute pubblica.A dichiararlo sono stati Domenico De Santis, Segretario Regionale PD Puglia, Leonardo Donno, Coordinatore regionale M5S Puglia, e Mino Di Lernia, Riccardo Rossi e Rosa D’Amato, esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra Puglia.