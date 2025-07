Bari 7 luglio 2018 - 2025: ricorrenza VII anniversario riflessione di Papa Francesco sui bambini e la Pace in Medio Oriente

BARI - VII anniversario (Bari 7 luglio 2018-2025) dell’incontro di riflessione e preghiera di Papa Francesco con i Capi delle Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente per la pace in quella regione.18.30: Santa Messa animata dal Coro “Pueri Cantores Sancti Nicolai” di Bochnia (Polonia).19.15: Concerto del Coro “Pueri Cantores Sancti Nicolai” di Bochnia (Polonia).Repertorio: J.Jh. Bach - Haydn - Elgar - Tchaikovsky - Telemann - Duruflé - Nowowiejski, o tratti dal repertorio gospel e di musica contemporanea.“La speranza ha il volto dei bambini. In Medio Oriente, da anni, un numero spaventoso di piccoli piange morti violente in famiglia e vede insidiata la terra natia, spesso con l’unica prospettiva di dover fuggire. Questa è la morte della speranza. Gli occhi di troppi fanciulli hanno passato la maggior parte della vita a vedere macerie anziché scuole, a sentire il boato sordo di bombe anziché il chiasso festoso di giochi.L’umanità ascolti – vi prego – il grido dei bambini, la cui bocca proclama la gloria di Dio (cfr Sal 8,3). È asciugando le loro lacrime che il mondo ritroverà la dignità”.