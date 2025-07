Ondata di calore sull’Italia: 20 città da bollino rosso, aumentano i malori e si contano le prime vittime

ROMA – L’Italia è stretta nella morsa dell’, che continua a far salire le temperature in tutto il Paese, con picchi che superano iin diverse regioni. Sononella giornata di oggi, ma domani, venerdì 4 luglio, saliranno a, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La situazione è sempre più critica, cone unper sintomi legati al caldo estremo.

Le vittime del caldo

Il caldo torrido ha già fatto registrare le prime vittime. In Sardegna, due turisti sono morti per malori improvvisi sulle spiagge di Budoni e San Teodoro, dove la colonnina di mercurio ha superato i 42 gradi.

Tragedia anche al nord: un camionista è stato trovato morto all’alba nel suo tir parcheggiato sull’A4, tra Sirmione e Peschiera del Garda, nel Bresciano. A Genova, un uomo di 85 anni è deceduto dopo essere arrivato gravemente disidratato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

Emergenza nei luoghi di lavoro

Per fronteggiare i rischi legati all’esposizione al caldo, è stato firmato un protocollo quadro tra il Ministero del Lavoro, le imprese e i sindacati. L'obiettivo è tutelare i lavoratori più esposti, in particolare nei settori dell’edilizia, della logistica e dell’agricoltura.

Nel frattempo, scoppia la polemica sugli incentivi ai rider che continuano a lavorare anche nelle ore più calde: la Regione Piemonte ha deciso di estendere l’ordinanza anti-lavoro nelle ore a rischio anche a loro, vietando le consegne tra le 12 e le 17 nei giorni di bollino rosso.

Non solo caldo: arrivano i temporali

Mentre il Sud brucia, al Nord cominciano a manifestarsi i contraccolpi atmosferici dell’afa, con temporali improvvisi, grandine e raffiche di vento. In Lombardia e Toscana è scattata l’allerta meteo per forti temporali.

A Firenze, una bufera di vento ha causato la caduta di alberi e disagi alla circolazione. A Siena, il Palio, inizialmente previsto per ieri, è stato rinviato a oggi a causa della pioggia.

Caldo record anche in Europa

L’ondata di calore non risparmia il resto d’Europa. A Parigi, per motivi di sicurezza legati alle alte temperature, è stata chiusa temporaneamente la Tour Eiffel. Anche in Spagna si registrano malori e decessi, mentre le autorità invitano la popolazione a restare in casa nelle ore centrali del giorno e a limitare le attività fisiche.

Le raccomandazioni delle autorità sanitarie:

Evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18

Bere molta acqua , anche in assenza di sete

Limitare l’attività fisica intensa nelle ore calde

Prestare attenzione a bambini, anziani e persone fragili

Non lasciare mai persone o animali in auto parcheggiate

Le prossime ore saranno decisive: si attende un possibile abbassamento termico nel weekend, ma l’Italia resta in massima allerta.