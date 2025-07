Bari 7 luglio '90: prima partita dell'Italia al San Nicola

Reduci dall'1-2 subìto dall'Argentina nella semifinale giocata il 3 luglio a Napoli e che costò l'esclusione dell'Italia dalla finalissima di Roma, gli azzurri scesero in campo per esprimere la loro prova d'orgoglio. Essa non tardò ad arrivare con il dominio territoriale degli italiani che cercarono insistentemente di sbloccare la gara fino al termine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, la pressione italiana nella meta campo inglese fu premiata al 71' dall'1-0 firmato da Roberto Baggio. Alla rete azzurra l'Inghilterra rispose con Platt all'81' per il momentaneo 1-1.





Il pareggio degli inglesi non scoraggiò gli azzurri, che si riportarono in vantaggio all'86' con Totò Schillaci. Quest'ultimo, dopo essere stato atterrato da Parker nell'area di rigore inglese, siglò dal dischetto il definitivo 2-1. Fu il gol che laureò l'attaccante palermitano quale capocannoniere di Italia '90 per i 6 gol realizzati durante la stessa rassegna mondiale e che consentì all'Italia di conquistare la medaglia di bronzo. Determinante, per la salita degli azzurri sul terzo gradino del podio mondiale, fu anche il tifo incessante del pubblico italiano che popolò il San Nicola con una discreta presenza numerica sugli spalti del nuovo Stadio di Bari.

Bari, sabato 7 luglio 1990. Trentacinque anni fa, dopo un mese e 4 giorni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 3 giugno con l'amichevole Bari-Milan (vinta 2-0 dai biancorossi), lo Stadio San Nicola ospitò per la prima volta la Nazionale di Calcio italiana. Sul rettangolo dell'Astronave progettata da Renzo Piano e così definita per la sua forma identica al veicolo spaziale, l'Italia di Azeglio Vicini affrontò l'Inghilterra (battuta dalla Germania Ovest nell'altra semifinale disputata a Torino il 4 luglio e persa 4-3 ai tiri di rigore) in quella che fu la finalina del Mondiale di Italia '90.