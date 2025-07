Bari, al via i lavori di demolizione tra via Principessa Iolanda e via Vittorio Veneto: nuova strada e rivoluzione della viabilità a Carbonara

BARI - Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione di una porzione del vecchio fabbricato situato in via Principessa Iolanda, a Carbonara, propedeutici alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Principessa Iolanda e via Vittorio Veneto. L’intervento, finanziato con 119mila euro e preceduto dall’esproprio di circa 80 metri quadrati, mira a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro del quartiere.

Attualmente, il restringimento al termine di via Principessa Iolanda, dovuto alla presenza di un edificio a pianta triangolare, rendeva difficili le manovre, soprattutto per veicoli di medie e grandi dimensioni, nonché per mezzi pesanti e di soccorso. Con la demolizione, prevista per essere completata in pochi giorni, verrà eliminato questo ostacolo e sarà realizzato un collegamento diretto tra le due vie, agevolando il traffico locale.

Sul terreno liberato dal fabbricato sorgerà inoltre una piazzola verde attrezzata con panchine, arredo urbano e alberelli, collegata alla piazzetta vicina, con i lavori complessivi che si concluderanno entro metà settembre.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha dichiarato:

«Sono felicissimo perché, dopo tanti anni di attesa per i residenti di Carbonara, finalmente si parte. Il progetto, approvato dalla giunta nella precedente consiliatura e seguito dagli espropri conclusi in primavera, consentirà di liberare la viabilità di via Principessa Iolanda e di rendere il traffico più fluido e sicuro. La strada su cui interveniamo è un collegamento fondamentale che attraversa tutto il centro, e il cantiere rivoluzionerà la viabilità in questo quadrante del quartiere. Al posto del vecchio fabbricato nascerà una piazzetta con verde attrezzato. Questo intervento fa parte di un più ampio piano di riqualificazione di Carbonara, che include anche lavori nel centro storico e la rinascita del campo Leo Dell’Acqua. Stiamo inoltre lavorando a un’area parcheggio in via Ugo Foscolo, per migliorare ulteriormente la zona».

Anche la presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo, ha sottolineato l’importanza dell’intervento:

«L’avvio di questo cantiere è il frutto di un lavoro iniziato negli anni scorsi e richiesto dai residenti e da tutti coloro che attraversano il quartiere. È un tassello fondamentale dei numerosi progetti di riqualificazione che stanno trasformando il Municipio in un luogo più sicuro, vivibile e moderno».

Per consentire i lavori, fino al 31 luglio 2025, dalle 6 alle 18, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata nel tratto terminale tra via Principessa Iolanda e via Vittorio Veneto, e lungo via Vittorio Veneto dal civico 146 al 162.