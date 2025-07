La giostra dei cavalli a Bari anche nel periodo estivo

BARI - Da mercoledì 2 luglio sarà presente in piazza Eroi del Mare a Bari, la giostra dei cavalli dei giostrai baresi Perris, un singolare carosello che unisce l’artigianato tradizionale all’arte popolare pugliese.Questa attrazione, da sempre molto apprezzata da grandi e piccini, è proposta in una versione tutta nuova, composta da circa 40 postazioni rappresentanti cavalli, carrozze e altri animali (elefante, cammello, zebra e così via). A caratterizzarla sono dieci rappresentazioni, dipinte a mano, di alcune delle più iconiche bellezze paesaggistiche della Puglia. Si possono ammirare il lungomare di Bari, la basilica di San Nicola e il castello Normanno-Svevo, ma anche Castel del Monte, il porto di Monopoli, il ponte girevole di Taranto e, ancora, scorci di Polignano a Mare e Margherita di Savoia.Un carillon di emozioni nel cuore della città che trasformerà l'intera zona in un luogo sospeso tra realtà e fiaba. La giostra dei Perris, con le sue luci scintillanti e le creature esotiche dipinte a mano, accoglierà bambini e famiglie in un’esperienza fuori dal tempo. Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme all’aria aperta, tra musica, colori e nostalgia. Al calar del sole, le luci si accenderanno come in una festa d’altri tempi, regalando agli adulti un tuffo nel passato e ai più piccoli un’avventura da ricordare. In un mondo dove tutto corre, qui ci si può ancora fermare e sognare.“Abbiamo voluto fortemente la presenza della nostra giostra dei cavalli sul lungomare durante il periodo estivo – ha commentato Sergio Perris, ideatore dell’attrazione -. Questo perché non è solo un semplice carosello ma è un vero e proprio punto di riferimento per il turismo emozionale e culturale, come accade in numerose città europee e non solo”.La giostra, a pagamento, sarà attiva ogni giorno dalle 18 alle 24.