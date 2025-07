Yamas, il cantautore pugliese finalista al ''Sanremo Rock''

Con il suo singolo “Lacrime di Ghiaccio”, il cantautore salentino Yamas conquista un posto tra i 9 finalisti della selezione Puglia per il Sanremo Rock Festival 2025. Artista indipendente dalla voce potente e dalle parole taglienti, Yamas ha saputo imporsi con uno stile che mescola rock, introspezione e cruda verità. “Lacrime di Ghiaccio” racconta il passaggio dall’amore alla disillusione, dalla sofferenza alla rinascita glaciale. Un brano che tocca le corde profonde dell’animo umano, e che ha già riscosso un forte riscontro sui social e nelle radio locali. Finalista della sezione regionale di Sanremo rock, Yamas rappresenterà il cuore pulsante della musica rock pugliese il 20 luglio 2025, portando sul palco il suo vissuto, la sua voce, la sua verità. Un artista che non chiede di essere capito, ma ascoltato. È una canzone che non lascia scampo, né scuse.

Yamas è un cantautore salentino dall’anima errante e dal cuore rock. Dopo una vita intensa, segnata da mille strade percorse e altrettante sfide affrontate, ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, tra rabbia, consapevolezza e poesia. La sua voce graffiante e viscerale è il mezzo con cui grida storie di disillusione, rinascita e verità.

Con un background che spazia dallo sport professionistico alla formazione nel mondo dell’hospitality, fino a una solida esperienza live nei locali e nei festival della Puglia, Yamas si è costruito un’identità forte, autentica e libera da etichette. Il suo singolo “Lacrime di Ghiaccio”, uscito a giugno 2025, è un viaggio tra dolore e riscatto: parla della fine di una storia d'amore, dell’ansia che diventa gelo, ma anche della forza di risorgere più freddi, più forti, più lucidi. Un brano diretto, intenso, che ha conquistato pubblico e critica.

Con questo brano Yamas è tra i 9 finalisti della selezione Puglia per il Sanremo Rock Festival 2025, confermando la forza espressiva del suo progetto artistico, capace di unire lirica personale e anima ribelle.