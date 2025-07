Bari, arrestata al porto una coppia ricercata in Europa per sottrazione di minore

La Polizia di Stato ha arrestato, nella serata di sabato 20 luglio, una coppia di coniugi – lui cittadino austriaco, lei slovacca – destinatari di Mandati di Arresto Europeo emessi dal Tribunale Distrettuale di Steyr (Sezione 1) per il reato di sottrazione di minore.L’operazione è avvenuta presso il porto di Bari, durante un controllo a campione all’arrivo di una motonave proveniente da Dubrovnik. La donna, che teneva in braccio una bambina ed era priva di documenti, ha insospettito gli agenti per il suo comportamento agitato.Poco dopo, il marito è stato identificato mentre si trovava alla guida di un’auto con targa tedesca, nei pressi dello scalo marittimo. Gli approfondimenti effettuati dalla Polizia hanno confermato la presenza dei mandati di arresto europei a carico della coppia e una segnalazione internazionale riguardante la bambina.La minore era stata infatti sottratta il 27 maggio scorso, nonostante fosse stata legalmente affidata a un’altra famiglia in seguito alla sospensione della potestà genitoriale dei due arrestati.La bambina è stata immediatamente affidata a una struttura protetta, mentre la coppia è stata tratta in arresto: l’uomo è stato condotto nel carcere di Bari, la donna nella casa circondariale di Trani, entrambi a disposizione della Corte d’Appello territorialmente competente, che curerà la successiva procedura di estradizione verso l’Autorità Giudiziaria austriaca che ha emesso i mandati.