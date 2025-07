Conversano, in corso i lavori di sostituzione delle reti idriche

BARI - Sono cominciati a Conversano, già da qualche settimana, i lavori di sostituzione delle reti idriche esistenti e delle opere accessorie servite dall’Acquedotto Pugliese. L’intervento, finalizzato a ridurre le perdite idriche e ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua nell’abitato, prevede la sostituzione dei tronchi idrici vetusti, il potenziamento di alcuni tratti di rete, l’installazione di organi di misura dei parametri idraulici (portata e pressione) e la distrettualizzazione delle reti con l’obiettivo di ridurre le perdite idriche. I lavori interesseranno la rete per una lunghezza pari a circa 17,4 chilometri in circa un centinaio di strade, con un investimento di 8,2 milioni di euro. La durata dell’intervento è prevista per un periodo di circa 20 mesi. «Ringrazio Acquedotto Pugliese per il corposo intervento programmato nel territorio di Conversano - ha spiegato il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio-, un intervento che consentirà di migliorare notevolmente la qualità della distribuzione dell’acqua nell’abitato.

La collaborazione con Acquedotto Pugliese ci consentirà anche, nell’ottica di un più ampio quadro di risanamento, sostenibilità e risparmio di risorse, di migliorare sensibilmente la qualità dell’asfalto nel centro urbano di Conversano». L’intervento avviato a Conversano rientra in un piano di gestione intelligente della rete idrica, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, che interessa 14 comuni della provincia di Bari (Locorotondo, Triggiano, Noci, Noicattaro, Casamassima, Capurso, Alberobello, Cellamare, Mola di Bari, Adelfia, Putignano, Turi, Polignano a Mare e Rutigliano), grazie ad un investimento complessivo di 86 milioni di euro.

Queste tutte le vie interessate: via Bonservizi, via Lago Sassano, via Palmiro Togliatti, via Gobetti, via fratelli Pascale, via Rosselli, via Di Tarsia, Sp 166, via Abba, via Sante Simone, via D’Attoma, via Castellana, via Verdi, via Napoli, via Biagio Accolti Gil, via san Francesco, via Mercadante, via Bari, vie Neviera, via Reni, via Massari, via Nenni, via san Flaviano, Sp 101, via Poerio, via Annunziata, via Gigante, via Ligabue, via Giusti, via Di Leo, via Cattaneo, via Von Gogh, via Orazio Flacco, via Fracanzano, via Pessina, via Leopardi, via Mazzini, via Marasciulo, via Metastasio, via Lenin, via Ricasoli, via De Amicis, Strada vicinale Alboreto, via Padre Michele Accolti Gil, via De Cesare, Sp 65, via Imbriani, via Bersagliere Domenico Rotolo, via Europa Unita, via Cavour, via Lecce, via Arringo, via La Volpe, via Salvo d’Acquisto, via Cristoforo Colombo, via Coletta, Piazza della Repubblica, via Bernini, via Gioberti, via Lobruno, via Jaia, via Boniconti, via Silvio Pellico, via Giotto, Largo Martiri di via Fani, via Famalunga, via Carducci, via Campo sportivo, via Primo Maggio, via Genova, via Orto, via Guicciardini, via Brindisi, via Giuseppe Garibaldi, via Pantaleo, via Marco Polo, via Brunelleschi, via Papa Giovanni XXIII, via Sanzio, via Cartesio, via Vavalle, Vico Primo Raffaele De Cesare, via Brescia, via Dell’Erba, via Sant’Agostino, via Spallanzani, Corso Domenico Morea, via Martiri d’Otranto, via Padre Giovanni Semeria, via Bovio, via Pirandello, via Divisione Aqui, via Foscolo, via Donatello, via Leonardo Da Vinci, via Venezia, via giordano Bruno, via san Tommaso D’Aquino, via Risorgimento, SP 121, via Mario Pagano, via Giambattista Vico, via Lorenzo il Magnifico, via Francesco Paolo Lorusso, Corso Umberto I, via Benedetto Croce, via Gabrio Casati, via Machiavelli, Vico Secondo Raffaele De Cesare, via Firenze, via Cimabue, via Italia, via Ferrari, via Giolitti, via Gaetano Salvemini, via Leon Battista Alberti, via Massimo D’Azeglio, via Taranto, via Emilio Saba, vie Federico II di Svevia, via Sonnino, via Fratelli Melillo, SP 50, via 25 Aprile, via Candela, Piazza XX Settembre, via Fallacara, via Petrarca, via Piave, via Tommaso Guidi, via della Vittoria, via Flaiano, via Lacalandra, via Trieste, via Trepergole, viale Sciasciulli, viale Matteotti.