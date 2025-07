Bari, attimi di paura a San Girolamo: bimbo di 2 anni chiuso in auto sotto al sole. Salvato dai passanti

BARI – Momenti di grande tensione questa mattina nel quartiere San Girolamo di Bari, dove un bambino di appena due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe riuscito a bloccare le portiere della vettura mentre si trovava da solo all’interno, dopo che la madre aveva inavvertitamente lasciato le chiavi nell’abitacolo.Le urla del bambino hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, tra cui un finanziere fuori servizio, che hanno tentato invano di aprire le portiere. Vista l’impossibilità di sbloccare le serrature e il rischio dovuto alle alte temperature, i presenti hanno deciso di rompere il vetro per trarre in salvo il piccolo.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno accompagnato il bambino all’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione.