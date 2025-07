“Del Racconto, il Film” chiude in bellezza: ultimi cinque appuntamenti tra emozioni e memoria

BARI - Cinque appuntamenti da lunedì a sabato per chiudere la XVI edizione del festival “Del Racconto, il Film”: romanzieri affermati, incredibili storie di vita, spaccati familiari ad alto tasso di emotività e l’ultima incursione in carcere. Si parte già, lunedì 21 Luglio alle 19.30, da Bari, in largo Vito Maurogiovanni, con “Del Racconto, i Figli”. In apertura, scopriremo “Ogni cosa aveva un colore” (Einaudi), il romanzo dello scrittore Federico Pace (collegato in video) presentato dall’insegnante Fausta Demichele, un viaggio struggente di scoperta e formazione del protagonista alla ricerca del padre appena perduto e dell'evento che ne ha segnato la vita.Così come in un viaggio, o per meglio dire, in una via crucis, verso una impossibile elaborazione di un lutto, ci conduce il film Nottefonda, opera prima di Giuseppe Miale Di Mauro, liberamente tratto dal suo romanzo “La Strada degli Americani” (Frassinelli), scritto dallo stesso regista con Bruno Oliviero e Francesco Di Leva, che ne è anche protagonista insieme al figlio 13enne Mario Di Leva. Ospite della serata, il regista, che è anche uno dei fondatori del Nest Napoli est Teatro, con tante collaborazioni prestigiose alle spalle, da Mario Martone a Roberto Saviano. Prima del film, la proiezione del corto Smalto di Fabiano Tagarelli.Ultimo appuntamento in carcere, martedì 22 Luglio, alla Casa Circondariale di Turi, alle 15, in collaborazione con il Garante Regionale delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale. “Del Racconto, il Coraggio” ospiterà la proiezione de L’ultima sfida, film girato in Puglia che racconta la passione per il calcio e tutto quello che le gira attorno, tra derive social e malaffare, presentato ai detenuti dal regista Antonio Silvestre.Il DRIFfest si sposta a Rutigliano, in piazza Colamussi, mercoledì 23 Luglio, alle 19.30, per “Del Racconto, la Comunità”. Una serata impreziosita dalla presenza di una delle più apprezzate scrittrici italiane, Teresa Ciabatti che, insieme alla giornalista Antonella W. Gaeta (La Repubblica), presenterà al pubblico “Donnaregina” (Mondadori), il suo ultimo romanzo pieno di grazia sul crimine e la maternità. Un incontro-scontro tra una scrittrice che di camorra ne sa poco e un superboss che, pur non rinnegando il proprio passato, si mostra vulnerabile: un duetto, sempre carico di diffidenza, che si trasforma in un viaggio tra ricordi, confessioni, fraintendimenti e proiezioni, ma soprattutto rivelazioni su figli che non sono quello che loro credono.Seguirà uno dei migliori film italiani dell’ultima stagione, Familia, presentato dal regista Francesco Costabile. Un melodramma nero, che contamina un’opera sulla violenza familiare con i linguaggi tipici del cinema di genere, presentato nella sezione Orizzonti a Venezia 81 e tratto dall'autobiografia “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste. A interpretarlo uno straordinario coro di attori: Francesco Gheghi, Premio Orizzonti a Venezia per la miglior interpretazione maschile, Barbara Ronchi, Tecla Insolia (Premio Nuovo Imaie a Venezia per la miglior attrice esordiente) e, di nuovo, Francesco Di Leva, per questo ruolo premiato con il David per il miglior attore non protagonista quest’anno.Anche Giovinazzo, tra le tappe dell’ultima settimana, giovedì 24 Luglio alle 19.30, sul piazzale Aeronautica Militare. Al centro dell’appuntamento intitolato “Del Racconto, i Perdenti” ci sarà la storia di Samia, bambina, e poi giovane donna, che sfida un regime brutale lottando per il proprio sogno sportivo di diventare una campionessa della corsa e rappresentare la Somalia alle Olimpiadi nel film Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli. Ospite, Giuseppe Catozzella autore dell’omonimo libro da cui è tratto il film (Premio Strega Giovani nel 2014), girato anche in Puglia a Taranto e dintorni. Prima della proiezione, lo scrittore presenterà, dialogando con l’insegnante e giornalista Sara Suriano, “Il fiore delle illusioni” (Feltrinelli), suo nuovo romanzo, appassionante racconto di formazione tra Milano e la Basilicata.La XVI edizione si chiuderà come di consueto con la Notte Bianca del Cinema&Letteratura di Puglia, sabato 26 Luglio, alle 19.30, a Sannicandro di Bari, nella corte del Castello Normanno Svevo. Ospite della serata conclusiva sarà lo scrittore pugliese Mario Desiati con la sua ultima opera “Malbianco” (Einaudi) in dialogo con Giovanni Turi, direttore editoriale di TerraRossa Edizioni. Dai boschi di Taranto al gelo dei campi di prigionia tedeschi, l’autore Premio Strega è tornato con un grande romanzo che indaga il rapporto tra l'individuo e le sue radici, il trauma e la vergogna, interrogando con coraggio il rimosso collettivo del nostro Paese.A seguire, saranno consegnati i premi del DRIFfest, realizzati dall’artista pugliese Gianni Marsico: al Miglior film della sezione La terra vista dalla luna, il Premio “Francesco Laudadio” al Miglior Interprete e quello al Miglior libro Non ci resta che leggere e, infine, al Miglior film della sezione I quattrocento colpi, che verrà proiettato in chiusura di serata: riconoscimenti assegnati in base ai giudizi degli spettatori del festival espressi ogni sera e, per quanto riguarda la sezione letteraria, dei due gruppi lettura, “LeggerMente – ADIRT Bari” e “Non ci resta che leggere”.Il DRIFFest 2025, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 17 giugno al 26 luglio, presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Modugno, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con tre incontri nelle carceri (è l’unico festival pugliese a prevederlo ogni anno) di Trani e Turi.Questa edizione di “Del Racconto, il Film” è sostenuta da Regione Puglia, da Apulia Film Commission, dai Comuni di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari, Modugno, Rutigliano, dalle Carceri di Trani e Turi, dall’ufficio Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, da Puglia Culture, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, dalla Commissione Persone, Famiglia e Minori del COA Bari, dalla Fondazione Scuola Forense Barese – Aggiornamento, dall’associazione Avvocati per i Minorenni Bari – Trani.Tutti gli incontri sono alle 19.30 a ingresso libero, fino a esaurimento posti.Info: 328/4071538 o su ibambiniditruffaut.com.