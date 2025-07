Due donne muoiono in mare in poche ore: tragedie a Torre Canne e Trani

TRANI - Decessi sulla costa pugliese: una 70enne ha perso la vita stamattina sulla spiaggia di Torre Canne, un’altra è morta ieri pomeriggio a Trani. Inutili i soccorsi.Due tragedie hanno colpito le spiagge pugliesi nelle ultime ore, dove due donne di 70 anni hanno perso la vita mentre si trovavano in acqua. Il primo episodio si è verificato questa mattina a Torre Canne, località balneare del brindisino. La donna è deceduta sulla spiaggia tra lo sgomento dei bagnanti presenti, che hanno assistito alla scena in attesa dei soccorsi. Inutili i tentativi di rianimazione.Ieri pomeriggio, invece, a Trani, nella Penisola di Colonna, un’altra donna – anche lei di 70 anni – è stata colta da un malore mentre faceva il bagno in una spiaggia libera. Originaria di Bologna, ma residente da tempo in città, è stata notata in difficoltà da alcuni bagnanti, che hanno subito allertato il 118. Anche in questo caso, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Due episodi simili che si sono consumati nel giro di poche ore, riportando l’attenzione sulla prevenzione dei rischi legati alla balneazione, soprattutto nei mesi estivi e tra le persone più fragili.