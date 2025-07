Bari, due arrestati per tentato furto in casa: condannati in 48 ore a 4 anni

BARI - Due baresi, di 40 e 38 anni, sono stati arrestati sabato scorso con l’accusa di tentato furto in abitazione e condannati a quattro anni di reclusione in poco meno di 48 ore con il rito abbreviato.

Si tratta di Francesco Cea e Daniela Tonti, sorpresi in flagrante dalla Polizia durante un tentativo di effrazione in un appartamento di via Dante. L’uomo è stato trovato all’interno dell’abitazione, mentre la donna faceva da palo all’esterno, per strada. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito della segnalazione di un passante che ha lanciato l’allarme.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti all’interno di uno zaino il cellulare di Cea e una torcia, strumenti ritenuti utili per il tentato furto. L’uomo ha tentato di fuggire ma si è successivamente consegnato spontaneamente alla Polizia. La donna, invece, ha provato ad allontanarsi e alla richiesta di spiegazioni ha dichiarato di essere in attesa del fidanzato, versione che però non ha convinto gli agenti.

Entrambi i soggetti hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto, sono stati condotti in Tribunale per la convalida e per la direttissima. La Procura aveva inizialmente chiesto una pena di due anni, ma il giudice ha disposto una condanna più severa: quattro anni di reclusione per tentato furto aggravato, oltre a una multa di 1000 euro.