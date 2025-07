Bari, Estate Tranquilla 2025: online il bando del Municipio V per assistenza sanitaria

BARI - È in pubblicazione sul Portale Appalti del Comune di Bari a questo link - Portale gare d'appalto|Gare e procedure - la procedura per l’affidamento del progetto “Estate Tranquilla 2025”, finalizzato ad assicurare un valido e tempestivo servizio di assistenza sanitaria sulle spiagge della litoranea da Palese a Santo Spirito nel periodo estivo. Il progetto è finanziato dal Municipio V, con un importo di 3mila euro.

Il servizio dovrà garantire, attraverso il coinvolgimento di almeno 12 operatori in possesso degli adeguati titoli e certificazioni, l’assistenza sanitaria e il primo soccorso lungo il litorale di Palese e di Santo Spirito nelle seguenti modalità minime:





· su bici con almeno 6 operatori che si muoveranno in coppia, muniti di kit medico e defibrillatori;





· due ambulanze, rispettivamente una a Palese e una a Santo Spirito, e minimo 4 operatori;





· automedica con un autista/soccorritore;





· coordinatore di servizio.





L’assistenza dovrà essere attiva nei giorni di sabato e domenica, a partire dal mese di agosto e fino al 14 settembre, oltre che nell’intera settimana di Ferragosto, nelle fasce orarie 10-14 e 15-18. L’erogazione del servizio di assistenza medica prevede anche il compito di contattare la Centrale Operativa 118, in caso di necessità.

L’affidatario sarà individuato sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’avviso, tra cui affidabilità anche sulla base delle precedenti attività svolte, numero degli operatori coinvolti, qualificazione dei requisiti professionali degli operatori economici, attrezzature mediche di prima assistenza e di ultima generazione di cui si dispone. Le offerte saranno valutate da una Commissione giudicatrice: il Comune resterà indenne dalla responsabilità legata alle prestazioni professionali erogate agli utenti.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 20 luglio 2025.

“Questa iniziativa vuole dotare la nostra costa di un servizio aggiuntivo di assistenza socio-sanitaria, partendo dalla necessità di intervenire tempestivamente anche in caso di lesioni di piccola entità, come per esempio escoriazioni provocate dagli scogli o dal sole - spiega la presidente del Municipio V Maristella Morisco -. L’obiettivo del nostro Municipio è permettere a tutti di vivere il periodo estivo in sicurezza e serenità, grazie alla disponibilità di personale qualificato, che raggiungerà il paziente in loco per un primo soccorso. La scelta di privilegiare il soccorso in bicicletta è innanzitutto ecologica e sostenibile, perché punta a non aumentare i volumi di traffico, già intenso nei mesi estivi. Ed è anche pratica, perché i soccorritori potranno muoversi agevolmente sulla pista ciclabile. Abbiamo, inoltre, previsto il presidio di ambulanze a disposizione del territorio, dislocate sul lungomare, per urgenze-emergenze e trasporto. Questo servizio di prossimità permetterà a tutta l’utenza balneare di vivere le vacanze con maggiore tranquillità”.