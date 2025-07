Torna il Summer Beer Fest a Masseria Spina

Un weekend di gusto, musica e cultura birraria: sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 torna a Monopoli, nella suggestiva cornice di Masseria Spina, il Summer Beer Fest, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento estivo più atteso dagli amanti della birra artigianale e delle atmosfere autentiche, ideato dal Masseria Spina in collaborazione con La Tana del Luppolo, si conferma tra gli eventi imperdibili dell’estate pugliese.





«Il Summer Beer Fest è nato per valorizzare la cultura della birra artigianale e farla dialogare con la nostra identità territoriale fatta di ospitalità, musica e sapori genuini - affermano gli organizzatori di Masseria - Il pubblico cresce di anno in anno e questo ci spinge a migliorarci sempre. Abbiamo voluto che questa edizione fosse ancora più curata, più conviviale e con birre di altissimo profilo. Perché bere bene è un atto culturale, e farlo insieme, in un luogo come Masseria Spina, è un piccolo rito collettivo».





Birre d’autore e sapori di Puglia

Per due serate le corti e gli spazi verdi della Masseria si trasformeranno in un vivace villaggio del gusto, grazie alla presenza di nove birrifici artigianali italiani tra i più innovativi e riconosciuti del panorama nazionale: Antikorpo (nato durante la pandemia, unisce tradizione e sperimentazione per creare birre in continua evoluzione, originali e sempre diverse); Boia (birre audaci e provocatorie, nate nel 2020 e ispirate al mondo delle IPA); Balabiott (dalla mansarda a un gastropub di successo, è un birrificio in continua crescita che produce birre autentiche e territoriali); Birranova (dal 2007 è una delle realtà più premiate del Sud Italia, simbolo di passione e sperimentazione brassicola con radici pugliesi); War (birrificio agricolo indipendente nato da un’azienda familiare, produce birre a chilometro zero partendo da orzo coltivato in proprio); Busa dei Briganti (nel cuore dei Colli Euganei, produce birre artigianali con orzo coltivato e maltato in proprio, nel segno della filiera corta); Terre di Faul (a Viterbo nasce un progetto che privilegia l’autoproduzione delle materie prime: fino al 95% del malto proviene dai campi del birrificio); Podere La Berta (un ponte tra Romagna e Toscana, fonde tradizione agricola e creatività birraria per birre dal carattere elegante e contemporaneo); Edit Brewing (birre artigianali non filtrate e non pastorizzate, pensate per essere bevute con facilità ma realizzate secondo standard qualitativi altissimi).





Una selezione speciale, curata da La Tana del Luppolo, che porterà al pubblico un’ampia gamma di stili birrari — dalle IPA contemporanee alle interpretazioni più territoriali — in un viaggio tra regioni e filosofie brassicole differenti, tutte all’insegna della qualità e dell’indipendenza.





A completare il percorso di degustazione, lo street food firmato Parco Rurale Masseria Spina con panzerotti, panini con carne e piatti del territorio, e le dolcezze artigianali di Budina Pasticcina.





Musica live, mercatini e tour serali

L’atmosfera sarà scandita dalla musica dal vivo, con il saggio degli allievi de La Scuola del Rock e il concerto della band Bed Generation. Non mancheranno i mercatini selezionati di artigianato locale a cura di Apulian Market, un’area gaming dedicata e gli immancabili tour storici guidati del Parco Rurale (prenotabili in loco alle 19:00, 20:00 e 21:00), per scoprire l’anima antica di questo luogo.





Info utili

L’ingresso all’evento è libero.

Disponibile in prevendita un pacchetto food saltafila a prezzo speciale online al costo di 12€ (inclusi 1 panzerotto, 1 panino e 1 birra) al link: https://bit.ly/4lPRv8d

Masseria Spina Resort, Viale Aldo Moro 27 – Monopoli (BA)

Info: 345 3111467 – 080 802141





Segui l’evento su Facebook:

https://www.facebook.com/events/1239871524115214