Bari, incendio al mercato generale: distrutto l’orto botanico

BARI - Un vasto incendio è divampato nelle ultime ore all’interno del mercato generale di Bari, provocando danni ingenti e lanciando una densa colonna di fumo nero nel cielo della città. Sul posto sono intervenuti prontamente Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Guardia di Finanza, impegnati nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area.Tra le zone più colpite c’è l’orto botanico, recentemente oggetto di una proposta dell’amministrazione comunale per l’inserimento nel fondo FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), sostenuta da una raccolta firme da parte dei cittadini. La struttura è andata completamente distrutta.Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Al momento non si registrano feriti, ma i danni ambientali e materiali sono significativi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’origine del rogo e valutare eventuali responsabilità.