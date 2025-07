UGG e Nugnes insieme per un’esperienza immersiva tra artigianalità, creatività e innovazione

TRANI - Nugnes ha recentemente ospitato un’esperienza immersiva firmata UGG, ideata per celebrare il lancio della nuova UGG Peakmod: una sneaker che unisce design contemporaneo e richiami all’heritage del brand californiano. L’evento è stato un viaggio multisensoriale, capace di unire artigianalità, personalizzazione ed espressione creativa in un contesto sofisticato e coinvolgente.Al centro dell’attivazione, la curatela di Alicesofia, artista e modella che ha saputo interpretare lo spirito libero e l’estetica distintiva di UGG, dando vita a un progetto originale e ricercato. All’interno della boutique Nugnes, infatti, si è svolto un workshop esclusivo guidato proprio da Alicesofia: un momento intimo e partecipativo in cui creativi e talenti emergenti hanno potuto reinterpretare il modello Peakmod attraverso la tecnica del crochet. Ogni ospite ha trasformato la sneaker in una tela espressiva, dando forma a visioni personali attraverso gesti artigianali e consapevoli.Dalle 19:00 alle 22:00, la boutique si è trasformata in uno spazio evocativo, libero e inclusivo. Un’atmosfera sofisticata, accompagnata dal DJ set di Polly & Pamy, drink selezionati e un allestimento curato nei minimi dettagli, ha accolto gli ospiti in un’esperienza sensoriale unica. La terrazza è diventata il cuore pulsante dell’evento, un luogo sospeso dove suoni, immagini e installazioni si sono intrecciati in un flusso continuo di ispirazioni.A rendere ancora più iconica la serata, un takeover artistico a cura di Alicesofia: le vetrine della boutique Nugnes sono state trasformate in un vero e proprio palinsesto culturale, ospitando opere originali e installazioni poetiche realizzate appositamente per l’evento. Un’espressione visiva dei valori condivisi tra l’artista e UGG, che ha dato voce a un’estetica autentica e profondamente artigianale.Con il progetto Knitwear Society, Nugnes si è confermato punto di incontro tra luxury contemporaneo e lifestyle mediterraneo, offrendo una piattaforma fertile per il dialogo tra tradizione e innovazione. Un’occasione che ha messo in luce il legame tra la libertà creativa di Alicesofia e il DNA di UGG, rivolgendosi a un pubblico giovane, consapevole e in cerca di esperienze significative.