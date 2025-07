Calciomercato Lecce: interesse per il centrocampista sloveno Svit Seslar

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda alla Slovenia per rinforzare il proprio centrocampo in vista del prossimo campionato di Serie A. Il club salentino è infatti interessato a Svit Seslar, centrocampista sloveno classe 2002 di proprietà dell’Eyüpspor, squadra che milita nella massima serie turca.Nell’ultima stagione, Seslar ha giocato in prestito al NK Celje, nella Serie A slovena, collezionando 16 presenze. Il campionato si è concluso il 25 maggio e il giovane centrocampista ha avuto un ruolo regolare nelle rotazioni della squadra.Nel corso della sua carriera, Seslar ha indossato le maglie di diverse formazioni slovene: NK Celje, NK Olimpija Lubiana, Olimpija Lubiana Under 19, NK Krka Under 19 e Drava Ptuj Under 19, prima del trasferimento in Turchia all’Eyüpspor.A livello internazionale, ha già maturato esperienza con le selezioni giovanili della Slovenia: 21 presenze con l’Under 21, una da titolare con la nazionale maggiore, oltre a 2 presenze con l’Under 18 e 7 con l’Under 16.Secondo quanto trapela, nei prossimi giorni il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno i contatti con i dirigenti dell’Eyüpspor per discutere un possibile trasferimento, che potrebbe avvenire in prestito o a titolo definitivo.L’eventuale arrivo di Seslar rappresenterebbe un investimento importante in chiave futura per il Lecce, che nella prossima stagione punterà a raggiungere l’obiettivo salvezza in Serie A.