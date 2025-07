Bari, Invimit SGR presenta i progetti di riqualificazione agli imprenditori di Confindustria: “Valore al territorio, con visione condivisa”

BARI – Prosegue con determinazione il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico da parte di, la società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella giornata di oggi, la governance della SGR ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’immobile dell’exdi Bari, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. Il cantiere ha raggiunto un avanzamento del, con la, secondo i tempi stabiliti.

Nel pomeriggio, nella sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, si è tenuto un incontro promosso dalla SGR con i rappresentanti del mondo imprenditoriale locale, alla presenza di oltre 50 imprenditori e dei vertici di Confindustria e ANCE. L’appuntamento rientra nell’ambito degli incontri nazionali della Missione REgenera, una campagna di ascolto e confronto per costruire sinergie con i territori.

Durante l’incontro, Invimit ha illustrato i progetti di rigenerazione urbana già avviati e ha presentato il portafoglio immobiliare di proprietà, con focus sugli asset situati in Puglia, ma anche in altre regioni italiane. Obiettivo: intercettare l’interesse di investitori, sviluppatori e utilizzatori locali, per promuovere operazioni di rifunzionalizzazione capaci di restituire valore alle città.

La governance di Invimit ha confermato l’impegno a proseguire il dialogo con il Comune di Bari per definire un utilizzo sostenibile e strategico dell’ex Manifattura Tabacchi, già individuata come futura sede del CNR, ma ancora aperta a ulteriori destinazioni d’uso.

“Oggi abbiamo avuto la possibilità di valutare le opportunità concrete di sviluppo che Invimit SGR sta generando sul nostro territorio – ha dichiarato Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT –. Progetti come quello dell’ex Manifattura Tabacchi attivano una filiera ampia, che coinvolge non solo edilizia e progettazione, ma anche il mondo dei servizi e dell’innovazione. Rafforzare il partenariato pubblico-privato è fondamentale per costruire una visione condivisa di sviluppo urbano”.

Sulla stessa linea il presidente di ANCE Bari e BAT, Nicola Bonerba, che ha evidenziato la portata simbolica del progetto: “La riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi rappresenta una forma di riscatto per il quartiere Libertà, restituendo funzionalità e valore a uno spazio urbano finora abbandonato. Servirebbe una vera legge nazionale sulla rigenerazione urbana, per dare certezza e semplificazione agli interventi, ma nel frattempo progetti come questo dimostrano che si può fare”.

L’iniziativa di oggi conferma il forte impegno di Invimit SGR nel Mezzogiorno, dove la società sta sviluppando progetti strategici in dialogo con le amministrazioni locali, da Bari a Napoli, in un’ottica di rigenerazione sostenibile, valorizzazione pubblica e coinvolgimento delle imprese.