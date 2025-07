Bari, il Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo Giuseppe Natale eletto all'unanimità nel Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Uneba Puglia

BARI - La Cooperativa Sociale San Bernardo è lieta di annunciare che il suo Direttore Generale, Giuseppe Natale, è stato eletto all'unanimità nel Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Uneba Puglia lo scorso 27 giugno 2025. Questa importante nomina riconosce l'eccellenza e l'operatività della Cooperativa Sociale San Bernardo nel settore socio-sanitario. - La Cooperativa Sociale San Bernardo è lieta di annunciare che il suo Direttore Generale, Giuseppe Natale, è stato eletto all'unanimità nel Consiglio Direttivo Regionale della Federazione Uneba Puglia lo scorso 27 giugno 2025. Questa importante nomina riconosce l'eccellenza e l'operatività della Cooperativa Sociale San Bernardo nel settore socio-sanitario.





L'azienda, infatti, è capofila del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per l'ASL di Brindisi, consolidando il suo ruolo di riferimento nel campo dei servizi alla persona.





"Sono onorato di essere stato nominato all'interno del consiglio direttivo della Federazione Uneba Puglia" ha dichiarato Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa Sociale San Bernardo "Questo riconoscimento dimostra che la nostra Cooperativa sta facendo un ottimo lavoro e rivestirò questo ruolo con orgoglio, dando il mio contributo fattivo alla Federazione".





Sono stati eletti all'unanimità, componenti del Consiglio Direttivo Regionale i Signori: Giuseppe Guaricci, Ettore Massari, Giuseppe Natale, Giovanna Pontiggia, Pierangelo Antonio Pugliese e Michelangelo Superbo. Sono Consiglieri Regionali di diritto.





I neo eletti Consiglieri Regionali, riunitisi per la prima seduta di Direttivo, hanno eletto all'unanimità le cariche in seno al Consiglio, così come di seguito: Presidente Regionale: Dott. Pierangelo Antonio Pugliese Vicepresidenti Regionali: Dott. Giuseppe Ceci, Avv. Giuseppe Guaricci e Dott. Diego Romano Rana Tesoriere: Sig. Michelangelo Superbo Segretario: Sig. Ettore Massari Revisore Legale: Dott. Giulio Pisani.





La Cooperativa Sociale San Bernardo si contraddistingue per la sua capacità di innovare e di esportare il proprio modello organizzativo anche oltre i confini nazionali. Poche settimane fa, il Dott. Pino Natale ha partecipato alla 18ª Conferenza annuale degli Stati Parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (COSP), svoltasi al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. Questo importante evento ha permesso di condividere le buone pratiche e i modelli innovativi sviluppati dalla Cooperativa San Bernardo nel campo dei servizi alla persona, rafforzando la collaborazione internazionale.