Bari: ''Le fiabe sono vere” nel castello di Ceglie del Campo

BARI - Venerdì 11 luglio, alle 19, nel castello di Ceglie del Campo a Bari, all’interno della rassegna “Le fiabe sono vere” organizzata dall’associazione culturale Madimù, per il progetto del Comune di Bari “Le Due Bari 2025” a valere sui fondi Poc Metro 2014-2024, si terrà in prima nazionale lo spettacolo “Le mani di Efesto” di e con Francesco Picciotti della compagnia Divisoperzero.

Lo spettacolo vincitore del Premio Otello Sarzi 2021 e selezionato per il Festival Trallallero 2021, prende spunto da una favola antica, un mito: prima di nascere, a ognuno di noi viene mostrata un’immagine destinata a guidare la nostra esistenza. A Efesto, il dio del fuoco, vennero mostrate due mani. Quelle mani, che la madre Era volle rinnegare, si rivelarono strumenti di meraviglia e creazione. Dalla caduta sull’Etna alla rinascita in un laboratorio di invenzioni, Efesto costruisce il proprio destino tra fucine incandescenti e sogni divini.

Sulla scena, una baracca si trasforma nel Monte Olimpo, in un vulcano e ancora, in tutto il mondo incantato di Efesto. Lo spettacolo si pone come un inno alla creatività, alla resilienza e al coraggio di riconoscere ciò che ci rende davvero felici: spesso, proprio il punto da cui siamo partiti. È un viaggio poetico e visivo, dove i personaggi prendono vita tra invenzioni spettacolari e riflessioni sulla felicità.

A raccontarlo, un artista che ha costruito lo spettacolo con le sue mani, come lo stesso dio di cui narra. Francesco Picciotti è un artista poliedrico che ha fatto del teatro di figura il suo linguaggio espressivo principale. Laureato in Regia Teatrale al Dams dell’Università Roma Tre, ha sviluppato una poetica che mescola tradizione e sperimentazione, dando vita a spettacoli in cui burattini, pupazzi e marionette diventano strumenti di narrazione profonda e immaginifica. Oltre alla scena, Picciotti è anche artigiano: costruisce personalmente i suoi personaggi utilizzando materiali come gommapiuma, carta e cartapesta, dando forma a un universo teatrale fatto a mano, dove ogni dettaglio è frutto di cura e immaginazione.

L’ingresso è gratuito con prenotazione sul sito www.madimu.it.