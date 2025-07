Trani: Notte di grande musica al Palazzo delle Arti Beltrani

Notte di grande musica e raffinate suggestioni quella di domenica 13 luglio al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani (BT), per la sezione “Musica a Corte”.

Con la sua voce calda e inconfondibile, Marco Armani torna sul palco in una veste raffinata e sorprendente: quella del crooner jazz. L’appuntamento è per le ore 21:00 (porta ore 20:30) nella splendida Corte Davide Santorsola per un elegante viaggio musicale. I grandi classici internazionali e il repertorio originale del cantautore barese, proposto in chiave jazzistica, grazie all’incontro con un dream team di musicisti d’eccellenza: il talento ritmico di Fabio Accardi e l’energia sofisticata dei The Fab5 Acoustic Mood.

Il progetto dal respiro internazionale “Marco Armani meets Fabio Accardi & The Fab5 Acoustic Mood”, prende vita da un fortunato sodalizio artistico, in vista anche di una nuova pubblicazione discografica, e nasce dall’intuizione di Accardi, batterista e arrangiatore, che ha costruito attorno ad Armani un ensemble straordinario composto da alcuni tra i migliori jazzisti contemporanei. Sul palco con loro, infatti, una formazione che fonde jazz e canzone d’autore in un’alchimia avvolgente: Michele Campobasso al pianoforte, Vito Ottolino alla chitarra elettrica e acustica, Nunzio Laviero al basso e Francesco Lomangino al sassofono.

Marco Armani è cantautore e interprete amatissimo, la cui carriera ha attraversato con eleganza quattro decenni di musica italiana. Nato a Bari, Marco Armani - all’anagrafe Armenise - inizia giovanissimo con i Parsifal e si forma al Conservatorio Niccolò Piccinni, sotto la direzione del grande Maestro Nino Rota. Debutta nel 1982 e raggiunge la popolarità Sanremo tra il 1983 e il 1994, partecipando a quattro edizioni del Festival di Sanremo e lasciando un segno indelebile nella storia della canzone d’autore con successi come “È la vita”, “Solo con l’anima mia”, “Tu dimmi un cuore ce l’hai” e “Esser duri”. Nel corso della carriera attraversa generi e decenni con dischi da autore (“Posso pensare a te?”, “13”, “Parlami d’amore”) e partecipazioni tv, da Viva Napoli a Music Farm, fino a Techetechetè e Ora o mai più. Collabora con artisti come Carboni, Ron e Red Canzian. Insegna canto a Roma e dal 2018 è tornato in studio con “Con le mie parole”.

Il concerto a Trani si presenta come un raffinato dialogo tra mondi sonori: la voce di Armani, capace di toccare le corde più intime dell’anima, incontra le suggestioni armoniche e l’improvvisazione del jazz contemporaneo, in un equilibrio perfetto tra memoria e innovazione. Il repertorio spazierà da standard internazionali rivisitati a brani iconici dello stesso Armani, proposti in interessanti riletture jazzistiche, capaci di dare nuova luce a melodie impresse nella memoria collettiva.

Lo scenario intimo della corte en plein air, con le sue pietre cariche di storia e la brezza estiva a far da sfondo, offrirà il contesto perfetto per un’esperienza sonora intensa e raffinata. Un’occasione per scoprire - o riscoprire - un artista che ha saputo reinventarsi, continuando a raccontare la vita con la forza delicata della musica.

I biglietti per il concerto “Fabio Accardi & The Fab5 Acustic Mood Feat. Marco Armani” (poltronissima numerata: 25,00 euro – posto unico: 20,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/marco-armani-feat-fabio-accardi-fab5-acoustic-mood-musica-a-corte/263790

Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206

Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it