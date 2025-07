Bari, mattinata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco: incidente stradale con principio d’incendio sulla SS16 BIS

BARI - Mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Bari, chiamati a intervenire su più fronti tra incendi di sterpaglie e rifiuti in fiamme. Alle 8:30 circa di martedì 1° luglio, i pompieri sono intervenuti sulla SS16 BIS, in direzione Bari, per un incidente che ha coinvolto tre autovetture.

L’impatto tra i veicoli ha provocato un principio d’incendio, prontamente domato dalle squadre intervenute. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi coinvolti, i Vigili del Fuoco hanno impedito il propagarsi delle fiamme, evitando conseguenze più gravi.

Sul luogo dell’incidente sono stati registrati due feriti lievi, assistiti dal personale sanitario del 118. L’episodio ha causato rallentamenti al traffico sulla carreggiata in direzione del capoluogo.

Le autorità raccomandano prudenza alla guida, specialmente nelle ore più calde della giornata, quando si intensificano gli interventi per incendi in aree verdi e periferiche.