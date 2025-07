Lecce punta su Jay Idzes: trattative avviate con il Venezia per il difensore indonesiano

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce è interessato a rafforzare la propria difesa con l’ingaggio di Jay Idzes, giovane difensore indonesiano attualmente in forza al Venezia. Nella scorsa stagione, Idzes ha collezionato 35 presenze in Serie A con la squadra veneta, dimostrando continuità e affidabilità.

Il calciatore vanta un’esperienza ricca, avendo militato anche nel Go Ahead Eagles, FC Eindhoven (inclusi i gruppi Under 19 e Under 17), VVV Helmond Under 17, VVV Helmond Youth, nelle giovanili del PSV Eindhoven e nel Mifano Jeugd. A livello internazionale, Idzes è stato titolare in 13 partite con la Nazionale indonesiana.

Nei prossimi giorni, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, avvierà le trattative con il Venezia per provare a portare il difensore in Salento, sia in prestito che a titolo definitivo.

L’arrivo di Idzes rappresenterebbe un importante rinforzo per l’allenatore Eusebio Di Francesco, che punta a consolidare la difesa e raggiungere l’obiettivo della salvezza nel prossimo campionato di Serie A.