Bari, potenziata la raccolta di carta e cartone: più svuotamenti e un appello al senso civico

BARI – Migliorare il decoro urbano, ridurre l’abbandono dei rifiuti in strada e, allo stesso tempo, generare un risparmio economico per la collettività: con questi obiettivi la ripartizione Ambiente del Comune di Bari, in accordo con Amiu Puglia, ha avviato il potenziamento del servizio di svuotamento dei cassonetti per la raccolta congiunta di carta e cartone.

La nuova organizzazione del servizio è entrata in vigore il 17 luglio e proseguirà fino al 30 settembre 2025. Prevede un aumento della frequenza di svuotamento in diversi quartieri cittadini, al fine di evitare il sovrariempimento dei cassonetti stradali e scoraggiare comportamenti incivili.

Nel dettaglio:

Nei quartieri Libertà, Murat e San Nicola , la raccolta passerà da 6 a 7 giorni su 7.

, la raccolta passerà da 6 a 7 giorni su 7. A Poggiofranco, Picone, Carrassi e San Pasquale , si passerà da 3 a 6 giorni su 7.

, si passerà da 3 a 6 giorni su 7. Nel quartiere Japigia, l’incremento sarà da 2 a 3 giorni su 7.

Il provvedimento riguarda esclusivamente i cassonetti stradali dedicati alla raccolta congiunta di carta e cartone. In parallelo, continuerà la raccolta selettiva degli imballaggi di cartone a cura di Recuperi Pugliesi, operativa dal lunedì al sabato, che prevede il conferimento accanto ai cassonetti da parte delle utenze non domestiche, o all’esterno dei locali per le attività presenti nelle “Vie del Cartone”, come stabilito da ordinanza sindacale.

L’assessora Perlino: “La qualità della raccolta dipende da tutti noi”

“Il potenziamento della raccolta di carta e cartone rientra in una strategia più ampia di razionalizzazione e sostenibilità economica dei servizi ambientali – spiega l’assessora al Clima, all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Elda Perlino –. Ma sarà davvero efficace solo se tutti rispetteranno le regole della raccolta differenziata. Gli imballaggi di cartone, se piegati e impilati correttamente, permettono al Comune di incassare 150 euro a tonnellata. Se, invece, vengono conferiti sporchi o in modo errato, la raccolta perde valore e il corrispettivo economico è pari a zero”.

Un comportamento virtuoso, quindi, non solo migliora la vivibilità della città ma genera risparmio pubblico, con ricadute positive anche sul contenimento della tassazione. “Rispettiamo le regole – conclude Perlino – perché razionalizzare le spese pubbliche significa anche ridurre il carico fiscale sui cittadini”.

Amiu: “Razionalizzare gli spazi e rispettare le regole”

Sulla stessa linea anche la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro, che invita cittadini e attività commerciali a seguire le indicazioni: “Compattare le scatole e conferire secondo le modalità previste è essenziale per ottimizzare il servizio e garantire efficienza. Un impegno condiviso, tra cittadini e amministrazione, può davvero fare la differenza”.