Brindisi, secchio di catrame bollente cade da un terrazzo: ferito un neonato e altre cinque persone

Attimi di terrore oggi pomeriggio in corso Umberto I, a Brindisi, dove un secchio di catrame bollente è caduto da un terrazzo durante alcuni lavori in corso in un palazzo. Il contenitore, sfuggito al controllo, ha colpito violentemente un neonato di sei mesi, che si trovava nel passeggino accanto alla madre, e almeno altre quattro persone che in quel momento stavano transitando lungo il marciapiede.

I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza in ospedale con ustioni di varia entità. I medici sono al lavoro per valutarne la gravità, in particolare le condizioni del piccolo, che destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, la Squadra Volanti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere edile da cui è caduto il secchio.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di impermeabilizzazione del terrazzo. Tuttavia, non è ancora chiaro se siano stati commessi errori nella gestione del materiale o nella protezione dell’area sottostante.

La zona è molto frequentata, soprattutto in orario pomeridiano, e l’episodio ha provocato panico e sgomento tra i passanti. Le autorità stanno ora valutando eventuali responsabilità penali e sanzioni nei confronti della ditta esecutrice dei lavori.